Addio estate, arriva il ciclone Medusa: tracollo termico da lunedì

A partire dal weekend l'anticiclone africano abbandonerà l'Italia, lasciando man mano il posto a precipitazioni e brusco calo delle temperature

Salutiamo le anomali temperature estive delle ultime settimane e prepariamoci all’autunno. L’anticiclone sta per abbandonare la penisola, mentre si avvicina il ciclone “Medusa”: proveniente dall’oceano Atlantico, porterà freddo e tempo perturbato. Lo riferisce Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it.

Pioggia e nuvole in avvicinamento

La situazione di stabilità, con clima gradevole e cieli soleggiati, perdurerà ancora per poco. Sabato inizierà a manifestarsi una maggior nuvolosità sul Nord e occasionali piovaschi sulle Alpi. Al centro il cielo

resterà sereno o poco nuvoloso, così come al Sud rimarrà in prevalenza soleggiato.

Ciclone dall’Oceano Atlantico

Domenica l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti nordorientali farà peggiorare il tempo al Nordest dove scoppieranno dei temporali nel corso del pomeriggio. Nel contempo dall’oceano Atlantico arriverà un ciclone pronto a provocare un’intensa ondata di maltempo.

Il ciclone porterà nubifragi sulla Penisola

Da martedì 17 un’intensa perturbazione colpirà fortemente il Centro-Nord. Le piogge risulteranno molto forti e con possibili nubifragi su Toscana, Lazio e Umbria, regioni flagellate inoltre dai venti di Libeccio. Altre piogge poi interesseranno Campania e Puglia.

Temperature in picchiata

Attendiamoci nei prossimi giorni un tracollo delle temperature e l’arrivo delle piogge. Sotto il profilo termico già da lunedì 16 le temperature subiranno un’importante diminuzione al Nord con valori massimi

che non saliranno oltre i 16-17°C. Anche il Centro-Sud vedrà un sensibile calo dei valori massimi, ma da martedì 17.

Seconda perturbazione da giovedì 19

Dopo un’effimera tregua, l’ulteriore avanzamento verso l’Italia del ciclone Medusa sarà la causa dell’arrivo di una seconda perturbazione, grossomodo attesa per giovedì 19. Anche questo fronte perturbato colpirà principalmente le regioni centro-settentrionali.