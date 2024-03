Afghanistan, due sorelle sfidano i Talebani cantando col burqa: video virali

S ui social è diventato virale il movimento “Ultima torcia”, creato da due sorelle di Kabul che denunciano con le loro canzoni le condizioni di vita imposte dal regime

C’è una luce che brilla sotto i cieli dell’Afghanistan. È un bagliore di libertà contro le limitazioni imposte alle donne dai Talebani. Un’ultima torcia, come il nome del movimento Last Torch, creato da due sorelle di Kabul che, con i volti e i corpi nascosti dal burqa, si oppongono al regime dei Talebani diffondendo sui social network la loro musica, che è diventata virale.

La dura vita delle donne afghane

I loro nomi sono segreti. Diffonderli significherebbe metterle a rischio, anche se le due sorelle non vivono più nel loro Paese: sono fuggite all’estero. Ma sperano di tornare un giorno, e riavere in patria quelle libertà che sono state negate a tutte le donne dal giorno in cui, nell’agosto del 2021, i Talebani sono tornati al potere.

Uno dei primi atti del regime è stato reintrodurre la sharia, poi hanno vietato l’istruzione alle donne. A nulla sono servite le proteste in massa delle ragazze afghane per le strade: i Talebani le hanno soffocate con la violenza. Ma non sono riusciti a metterle a tacere: in tante portano avanti una battaglia di libertà riunendosi in segreto, studiando in segreto, oppure pubblicando le loro proteste sui social network. Così come fanno le due sorelle con la passione per la musica, che sui social hanno avviato un movimento chiamato Last Torch, l’ultima torcia, appunto.

Afghanistan, una sfida diventata virale

Entrambe sanno che quello che stanno facendo potrebbe costare loro la vita. Ma non demordono e i loro video dove cantano con indosso i burka sono diventati virali su Facebook e WhatsApp.

E dire che prima che i talebani salissero al potere nessuna delle due aveva mai scritto una poesia o cantano in pubblico. Il coraggio non mancava, la vena creativa è venuta fuori pian piano.

Migliaia di donne cantano con loro

Le due sorelle hanno iniziato cantando brani conosciuti nel loro Paese, concentrandosi sulle strofe che ritenevano più rivoluzionarie. Poi, a un certo punto, le parole degli altri non sono bastate più per descrivere quello che sta accadendo nel Paese che reprime le donne. Hanno iniziato a creare i loro versi.

Afghanistan, perché cantare col burqa

Contemporaneamente, hanno continuato a usare il burqa. Il motivo è semplice: non solo devono proteggere la loro identità, ma vogliono utilizzare la “gabbia” imposta alle donne dai talebani come strumento contro di loro.

“Nel burqa”, ha spiegato una delle due giovani alla Bbc, “sono sepolti i sogni di migliaia di donne e ragazze. Questo burqa è come una pietra che i talebani lanciarono sulle donne 25 anni fa, e lo hanno fatto di nuovo quando sono tornati al potere. Abbiamo deciso di usare l’arma che hanno usato contro di noi, per contrastare le loro restrizioni”.

Le due sorelle rischiano la vita

La risposta dei talebani ai loro video musicali non si è fatta attendere. Presto, tra i commenti ai loro video, sono spuntate minacce di morte. I genitori delle due ragazze si sono spaventati, ma loro hanno deciso di continuare.

Per la loro sicurezza, oggi le due ragazze hanno lasciato il Paese. Ma dall’estero la loro voce è diventata ancora più forte. Migliaia di donne cantano con loro: Last Torch è diventato un movimento per la libertà.