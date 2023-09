Al via il bonus psicologo per gli studenti universitari: come funziona

I l Mur ha stanziato 40,5 milioni di euro, spetta poi alle singole università definire la consulenza psicoterapeutica da mettere a disposizione dei propri studenti

Anche gli studenti universitari potranno godere del bonus psicologo: il Mur ha stanziato 40,5 milioni di euro e spetterà poi ai singoli Atenei mettere in campo le risorse ottenute. Sarà compito di ogni singola università stabilire la consulenza psicoterapeutica per i propri studenti. Il bando a cui poter aderire apre alle ore 12 di martedì 26 settembre e resterà attivo per un mese, fino alle 12 del 27 ottobre. Partecipando al bando, gli Atenei potranno ottenere i finanziamenti necessari per avviare le misure a sostegno degli studenti.

Bonus psicologo per gli universitari: l’iniziativa

Torna il bonus psicologo e presto sarà messo a disposizione anche delle università. Gli studenti che affrontano un momento difficile e di fragilità emotiva nel corso del proprio percorso accademico potranno finalmente giovare di sostegni ad hoc messi a disposizione dall’Ateneo stesso. Lo ha deciso il Ministero dell’Università e della Ricerca, guidato da Anna Maria Bernini, che ha finanziato con 40,5 milioni di euro l’attivazione di servizi dedicati al benessere psicologico degli studenti universitari. I percorsi a sostegno degli alunni dovranno essere attivati entro la fine dell’anno, come stabilito dallo stesso Ministero.

Al termine del bando, fissato per il 27 ottobre, il Mur dovrà redigere una graduatoria dei progetti valutati come idonei e successivamente erogare l’intero importo dei costi ammessi in un’unica soluzione. Il bando è aperto anche alle 145 scuole di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), come i Conservatori (sia pubblici sia privati) e le Accademie di belle arti. L’ultimo step spetta agli istituti: dopo 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, infatti, ogni università dovrà avere in funzione il servizio psicologico per gli studenti, pena la decadenza del bonus. Non sono incluse nel progetto le attività di supporto che l’Ateneo ha già avviato.

Percorsi a sostegno degli studenti: cosa aspettarsi?

A differenza del voucher per le sessioni di psicoterapia con professionisti in studio, il finanziamento del bonus psicologo in università – valido per un anno – offre allo studente la possibilità di usufruire di servizi di consulenza psicologica erogati direttamente dall’Ateneo. Non riceve un buono, ma può aderire ai diversi progetti organizzati dalla propria università.

In particolare, per aiutare gli studenti in difficoltà e supportare i loro bisogni, gli Atenei penseranno a servizi di counseling e ricerca sul disagio psicologico e sociale, ma anche ad attività di informazione e orientamento per la consapevolezza. Spesso, infatti, le persone che affrontano situazioni fragili ed emotivamente complesse faticano a prenderne coscienza o a trovare il coraggio di affrontare il problema ed esternarlo.

Previsti anche interventi per contrastare le dipendenze degli studenti, che siano più o meno manifeste durante il percorso accademico. Secondo un’indagine dell’Università Statale di Milano, per esempio, il 42% degli iscritti soffre di ansia da prestazione e il 12% ha sintomi di depressione.