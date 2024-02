L a politica racconta attraverso i suoi canali social quanto le è successo nella città francese. Parole di solidarietà e vicinanza da parte di Fratelli d'Italia, Lega e Movimento 5 Stelle

Paura per Alessandra Mussolini, aggredita in strada a Strasburgo, dove è europarlamentare di Fratelli d’Italia del Partito popolare europeo. La politica ha raccontato la sua disavvenuta sui suoi canali social, dove si è mostrata sconvolta per quanto le è accaduto.

L’aggressione a Strasburgo

La Mussolini ha raccontato su Instagram e X di essere stata aggredirla per strada da un uomo di mezza età incappucciato che si appoggiava a una sorta di una stampella o bastone. Quando ha incrociato la politica, che era in compagnia dei suoi assistenti parlamentari, l’uomo ha gridato il suo cognome coprendola di insulti volgari e colpendola ripetutamente con il bastone e a calci e cercando di malmenarla. Sono subito intervenuti i collaboratori di Mussolini che la hanno sottratta dalla presa dell’aggressore, che si è dato alla fuga. “Una cosa orrenda. Sono sotto shock, riesco a fatica a parlare. Sono terrorizzata”, ha raccontato ad Askanews.

La solidarietà di Fratelli d’Italia

Il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza ha espresso solidarietà nei confronti di Alessandra Mussolini. “A nome della delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo esprimo solidarietà e vicinanza alla collega Alessandra Mussolini per la brutale aggressione di cui è stata vittima nel centro di Strasburgo. Le forze politiche siano unanimi nella condanna: nessuno spazio a violenti e intolleranti”, ha scritto su X.

L’invito ad abbassare i toni

Parole di affetto anche da parte della vicepresidente FI del Senato Licia Ronzulli. “Desidero esprimere solidarietà e amicizia all’onorevole Alessandra Mussolini, vittima a Strasburgo di un’inaccettabile e brutale aggressione. Questa spirale di violenza, spesso ispirata da motivazioni politiche, denota un clima avvelenato, che dovrebbe indurre tutti ad abbassare i toni”, ha dichiarato.

L’intervento della Lega

Anche la Lega, con una nota dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, ha espresso vicinanza alla Mussolini. “Solidarietà alla collega, brutalmente aggredita nel centro di Strasburgo – si legge -. Purtroppo si respira un clima di odio sempre più acceso, causato probabilmente da motivazioni politiche distorte che stanno avvelenando la nostra dialettica democratica e che dobbiamo tutti respingere e stigmatizzare con forza, quale che sia il colore politico”. Un commento alla vicenda è arrivato anche dal Movimento 5 Stelle. “Esprimiamo solidarietà all’europarlamentare Alessandra Mussolini vittima a Strasburgo di una aggressione – ha dichiarato l’europarlamentare Mario Furore -. Condanniamo nel mondo più assoluto ogni forma di violenza e ci auguriamo che le forze dell’ordine facciano chiarezza sulla vicenda”.