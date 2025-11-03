Loro arriveranno con il passo sicuro di chi ha una tabella da rispettare: dirigenti, tecnici, cronometristi, giornalisti, delegazioni da ogni angolo del pianeta. Quando apriranno la porta della loro stanza troveranno la temperatura giusta, un letto pronto, la colazione già organizzata per le cinque del mattino. Troveranno, soprattutto, qualcosa di invisibile: un’accoglienza pensata nei dettagli, costruita con cura, messa in moto molto prima che la prima bandiera sventolasse. È in quel dietro le quinte che lavora Anna Cozzolino, Head of Accommodation per Milano Cortina 2026, da oltre tre anni alla guida di una delle sfide più complesse – e meno raccontate – dell’intera macchina olimpica. «Far sentire qualcuno a casa, anche solo per una notte, è un gesto che parla della nostra cultura. È quello che l’Italia sa fare meglio: accogliere con bellezza, attenzione, umanità» dice.

Anna Cozzolino, la regista dell’hospitality italiana

Anna coordina un team di 24 persone e ha un orizzonte fatto di 122 comuni, 7 territori, 26mila camere da assegnare con logica e precisione chirurgica. Il suo lavoro è quello di garantire che ogni stakeholder – dai capi di Stato ai cameraman – abbia un letto, un servizio, una presenza. È l’ospitalità come ingegneria emotiva, logistica, diplomatica. Ma non si arriva a una sfida così senza una lunga marcia alle spalle. Anna, nata nel 1983, ha iniziato a muoversi nel mondo del turismo con una laurea in Lingue e un master in Hospitality Management. Da lì, un percorso costruito tra reception e strategie commerciali, passando per grandi catene alberghiere internazionali. Esperienze che le hanno insegnato a non fermarsi mai all’apparenza, a leggere le esigenze prima che vengano espresse. «Ogni evento ha una sua complessità. Ma un’Olimpiade è qualcosa di unico: non puoi permetterti errori, perché tutto avviene una volta sola. È come dirigere un’orchestra che suona in sette teatri contemporaneamente».

Milano Cortina 2026: l’ospitalità che unisce empatia e territorio

L’Accommodation olimpica, però, non è solo numeri e planning. È anche negoziazione, sensibilità territoriale, ascolto. Perché convincere centinaia di strutture a cedere il 60% delle proprie camere non è un gesto neutro. Soprattutto quando ti trovi a parlare con la signora Maria, che ha un piccolo albergo di dieci stanze, tutte curate da lei. «Con Maria abbiamo parlato tanto. Le ho spiegato che i turisti torneranno, che essere parte dei Giochi è anche un modo per raccontare il proprio territorio. Ho imparato a usare l’empatia, a capire i timori di chi ti sta di fronte». In queste conversazioni si annida il cuore del progetto: non solo camere, ma relazioni. Perché dietro ogni struttura coinvolta – più di 800, escluse quelle per gli atleti – ci sono persone, ritmi, abitudini da ripensare. E poi ci sono le esigenze degli ospiti: uniformi da lavare ogni giorno, colazioni servite all’alba, spazi accessibili non solo a norma, ma anche belli, curati, di design. «La camera accessibile non deve essere quella più triste. Deve essere una delle migliori. Chiunque venga ospitato deve sentirsi valorizzato, non solo previsto».

Ospitalità, inclusione e bellezza: l’Italia che accoglie

Accogliere significa anche includere. Spa, ristoranti, sale conferenze: tutto deve parlare il linguaggio dell’accessibilità senza compromessi. E tutto deve far sentire che qui, in Italia, l’ospitalità è un gesto di rispetto e bellezza. Anna non ha mai avuto la pretesa di essere un volto in prima fila. Lavora dietro le quinte, con la calma di chi sa che la sua parte conta, anche se non si vede. L’ha imparato a ogni passaggio complesso, a ogni contratto da rinegoziare, a ogni imprevisto da sistemare in tempo reale. «Ho imparato a essere flessibile, a pensare in fretta, a gestire la pressione senza lasciare indietro l’aspetto umano. E oggi so che questo lavoro non si fa solo con le competenze: si fa con la testa e con il cuore». Mentre il mondo seguirà le gare, le medaglie, i podi, Anna e il suo team controlleranno che tutto funzioni nelle retrovie. In quelle stanze in cui si dorme poche ore, ma che devono sempre saper dire: benvenuto. «Le Olimpiadi sono molto più di un evento sportivo. Sono un racconto collettivo. E noi, nel nostro piccolo, stiamo scrivendo una pagina dell’Italia che sa ospitare» dice prima di salutarci.

