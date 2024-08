Occhi puntati in cielo la notte del 19 agosto per ammirare la prima Superluna dell’anno. Uno spettacolo, quello del plenilunio agostano, che promette di affascinare non soltanto gli appassionati di astronomia: si tratterà infatti di una Luna piena che apparirà particolarmente grande e luminosa.

Leggi anche Equinozio e superluna: inizia la primavera

Quando si verifica la Superluna

Il termine Superluna non ha carattere scientifico, ma rende bene l’idea. Si tratta di una congiuntura astrale piuttosto rara che si verifica quando una Luna piena si trova nel punto più vicino alla Terra, chiamato “perigeo”: gli astronomi parlano infatti di «Luna piena al perigeo». In simile circostanza, il nostro satellite appare un po’ più luminoso e più grande di una Luna piena media.

Appuntamento dalle ore 20:26

Sarà possibile ammirare la prima Superluna dell’anno a partire dalle ore 20:26 del 19 agosto, circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo. Il punto dell’orbita più vicino alla Terra si toccherà tuttavia alle 7.05 di mercoledì, pertanto al fenomeno si potrà assistere anche la sera di martedì, quando la Luna si troverà più vicina alla Terra.

Le quattro Superlune previste per il 2024

Nel corso del 2024 sarà possibile ammirare quattro Superlune. Dopo quella del 19 agosto chiamata «dello Storione», i prossimi appuntamenti per assistere a questo evento saranno il 17 settembre (perigeo a 357.486 chilometri), il 17 ottobre (perigeo a 357.364 chilometri) e il 15 novembre (perigeo a 361.867). Il 19 agosto la distanza minima fra Terra e Luna ammonterà a 361.970 chilometri: le restanti Superlune dell’anno si avvicineranno ancora di più al nostro pianeta.

Sarà una Luna Blu

La prima Superluna del 2024 avrà una particolarità: sarà anche una Luna Blu. Ogni stagione ospita solitamente tre Lune piene, in certi casi quattro: quando ciò accade la terza Luna piena delle quattro viene chiamata Luna Blu. «Ciò sta a significare un evento relativamente raro» – spiega sul Corriere della Sera l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project – menzionando il detto inglese «Once in a Blue Moon» (equivalente all’italiano «Ogni morte di Papa»). Un evento raro e affascinante, che si è presentato l’ultima volta nel 2021. Per ammirare la prossima Superluna blu si dovrà attendere fino al 2027.

L’evento anche in diretta streaming su Youtube

Chi non avesse la possibilità di ammirare la Superluna a causa delle nuvole, il Virtual Telescope Project trasmetterà l’evento in diretta streaming su YouTube a partire dalle 21.30 di lunedì 19 agosto.

Perché si chiama Superluna «dello storione»

La Superluna di Agosto è chiamata anche «Luna dello storione», definizione tratta dalla cultura dei nativi americani che identificavano l’estate come il miglior periodo dell’anno per pescare questo pesce che vive nelle acque dolci dei fiumi e dei Grandi Laghi fra Canada e Stati Uniti. Questi pesci possono crescere fino a oltre due metri; i maschi hanno una durata di vita di 55 anni, mentre le femmine possono superare i 100.