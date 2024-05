BigMama al Concertone: fallire è prezioso, credere nei sogni salva

E mozionante monologo di BigMama al Concertone del 1° maggio: "Ragazzi, fallire è umano e prezioso"

Un messaggio di forza e speranza dedicato ai giovani quello che BigMama ha lanciato dal palco del concerto del 1° maggio a Roma. “La nostra generazione ha estremamente paura di non farcela, io ho fallito tante volte ma credere nei propri sogni salva”, ha detto la rapper aprendo l’evento che ha celebrato, sotto la pioggia battente, la festa del lavoro nell’inedita cornice del Circo Massimo.

BigMama: “La nostra generazione ha paura di non farcela”

L’artista campana, anche nelle vesti di co-conduttrice, ha dedicato un monologo ai ragazzi di una generazione verso cui la società ripone aspettative sempre più elevate, con la conseguente sensazione diffusa nei giovanissimi di non farcela, la paura di fallire e di non essere all’altezza. “Quante volte tutti noi ci siamo sentiti dire ‘non mollare’, ‘non ti arrendere’, ‘devi farcela a tutti i costi’. Siamo figli di questa generazione che ha paura di non farcela”, ha detto BigMama durante l’opening del Concertone. “Siamo bombardati da questi messaggi, che ci portano a pensare che sbagliare non sia qualcosa di umano, che i voti debbano essere sempre alti – ha proseguito la rapper – e quando sbagli il tuo errore viene sottolineato e quell’errore si trasforma immediatamente in un forte senso di imbarazzo“.

Il fallimento? Per BigMama è “qualcosa di prezioso”

“Invece dobbiamo capire che il fallimento è qualcosa di prezioso – ha sottolineato l’artista -. Ti fa ragionare su quanto effettivamente credi nel tuo sogno, nella tua forza interiore. Io lo chiamo desiderio di rivalsa, e io ce l’ho, è la cosa più bella che ho sinceramente”.

“Sarà la vostra ambizione che muoverà il mondo”

“Sapete quanti pezzi miei non sono andati bene? Quanti video pubblicati sono stati poi visti da quattro gatti? Quante persone che mi hanno messo i piedi in testa e quanti contest ho perso? Sapete quanti live ho fatto con 15 persone sotto il palco? Sapete quante altre volte mi succederà? Spero poche ma succederà”, ha chiesto al pubblico BigMama. “La passione per la musica è più forte di questi giudizi, e mi ha dato la spinta per continuare, sempre sempre sempre. Ragazzi ricordatevi, sbagliare è umano e fallire è prezioso. Sarà la vostra ambizione che un domani muoverà il mondo, soprattutto il vostro mondo. Credere nei propri sogni salva”.

BigMama protagonista al Concertone

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, ha partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “La rabbia non ti basta” classificatosi al ventiduesimo posto. Bullizzata fin da piccola per il suo fisico, è diventata un simbolo di body positivity oltre che un idolo della comunità LGBTQIA+. Durante il Concertone ha presentato i cantanti sul palco con Ermal Meta e Noemi e ha infiammato il Circo Massimo un energetico medley dei brani “Work Bitch” di Britney Spears e “Fa strano”.