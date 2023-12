Chat di famiglia, le regole per gestirla al meglio

L a comunicazione in famiglia è delicatissima, soprattutto via whatsapp. Ecco alcuni consigli per gestire le chat di gruppo con genitori, figli e cugini

Una volta gli argomenti di famiglia si trattavano intorno al tavolo da pranzo, oggi spesso ci si confronta sul “gruppo” di whatsapp di cui fanno parte genitori e figli; così come sono gettonatissimi i “gruppi famiglia” che comprendono membri di diverse generazioni, dai nonni ai nipoti, i gruppi dei cugini, dei fratelli o delle sorelle con cui si va più d’accordo e così via… Ma come possiamo gestire la comunicazione virtuale in famiglia senza contravvenire all’etichetta digitale ed evitando di incrinare rapporti magari decennali? Ecco alcuni consigli per gestire al meglio la chat di gruppo in famiglia.

Scegli gli argomenti opportuni

Evita di condividere notizie sconvolgenti, tragiche o troppo importanti tramite chat. Alza il telefono per le comunicazioni cruciali sui familiari, come la notizia di una malattia o di un matrimonio. Non affrontare temi sensibili come la politica, che potrebbero offendere qualcuno o scatenare tensioni. Naturalmente da bandire ogni forma di pettegolezzo riguardante familiari non presenti nel gruppo.

Mettiti nei panni degli altri

Adatta il tuo linguaggio alle persone presenti nella chat, considera la loro età – potrebbero esserci nonni magari a digiuno di tecnologia – e la capacità di decifrare espressioni gergali, inglesismi, sigle sconosciute. In una parola: mettiti nei panni degli altri, base peraltro di qualsiasi comunicazione. Se da parte tua non comprendi cosa è stato scritto, chiedi gentilmente lumi, probabilmente ti farai portavoce di altri che non hanno avuto il coraggio di farsi avanti.

Scegli argomenti condivisi da tutti

Evita di sovraccaricare la chat con conversazioni troppo personali. Se l’argomento interessa solo una parte del gruppo, evita di affrontarlo perché qualcuno si sentirebbe escluso. Nel caso considera la creazione di sottogruppi con i membri della famiglia con cui sei maggiormente in confidenza.

Punta alla brevità della comunicazione

Mantieni i tuoi messaggi brevi e pertinenti. Considera l’ora in cui invii i messaggi, rispettando il sonno e i ritmi di vita degli altri membri della famiglia.

Gestisci con calma le tue emozioni

Se un messaggio genera irritazione, prenditi del tempo prima di rispondere. Se necessario, affronta il problema in modo privato per evitare tensioni nel gruppo.

Prima di aggiungere qualcuno nel gruppo, avvisa

Prima di aggiungere nuovi membri al gruppo, chiedi il consenso degli attuali partecipanti. Presenta adeguatamente la nuova persona e facilita la loro inclusione.

Se non ti va di rispondere silenzia la chat

Non esitare a silenziare le notifiche se ritieni che nella chat familiare si perda tempo su argomenti per te di poco interesse. Il rispetto di te stessa è la prima cosa. Anche con i familiari, mantieni la libertà di connetterti quando pensi che possa servire a gestire le tue relazioni in modo equilibrato, sempre nell’assoluto rispetto e crescita reciproca.