WhatsApp si può collegare all’indirizzo email: la novità

L 'app di messaggistica istantanea sta introducendo una nuova funzione di sicurezza. Ecco in che cosa consiste e come attivarla

Lo sai che da oggi puoi collegare WhatsApp alla tua email? Si tratta di una nuova funzione di sicurezza che ti permette di recuperare il tuo account in caso di smarrimento della sim o di furto dello smartphone.

La novità è stata rivelata dal sito WABetaInfo, che si occupa di testare le versioni beta di WhatsApp e di anticipare le novità dell’app. “Abbiamo annunciato una nuova funzionalità che consente agli utenti di associare un indirizzo mail al proprio account”, ha segnalato WABetaInfo.

Sul sito si legge anche che “WhatsApp sta ora introducendo un metodo di accesso aggiuntivo sulla propria piattaforma, consentendo agli utenti di entrare sui propri account in situazioni in cui potrebbero incontrare difficoltà temporanee nel ricevere il codice a 6 cifre tramite sms”.

Da quando sarà attiva la nuova funzionalità

La possibilità di collegare WhatsApp alla propria email non è al momento attiva per tutti. “Se non vedi questa funzionalità, tieni presente che alcuni account potrebbero riceverla nelle prossime settimane, sebbene non sia stato indicato nel changelog ufficiale”, si legge su WABetaInfo. E ancora: “Tieni aggiornato regolarmente WhatsApp dall’App Store e dall’app TestFlight per ottenere questa funzionalità”.

Secondo quanto reso noto, la funzione di verifica tramite email è al momento disponibile solo per chi ha WhatsApp su un dispositivo Android. Per tutti gli altri, invece, ci sarà da aspettare ancora qualche settimana o mese, prima che la feature venga rilasciata ufficialmente.

Come funziona la verifica tramite email

WhatsApp è una delle app di messaggistica più usate al mondo, con oltre due miliardi di utenti attivi. Per accedere al servizio, bisogna inserire il proprio numero di telefono e ricevere un codice di verifica tramite sms. Questo sistema, però, può essere vulnerabile a tentativi di hackeraggio o di clonazione della sim. Per questo motivo, l’app di messaggistica ha deciso di introdurre la nuova funzione di verifica tramite email.

Come funziona? Innanzitutto, devi sapere che l’indirizzo email non sostituisce il numero di telefono come metodo di accesso principale a WhatsApp, ma lo affianca come ulteriore strumento di sicurezza. L’indirizzo email non sarà visibile ai tuoi contatti, ma ti servirà solo per recuperare il tuo account in alcuni casi specifici, come per esempio se perdi la tua sim o se ti rubano il telefono.

Nessuno potrà violare il tuo account WhatsApp

Inoltre, il collegamento di un indirizzo email a WhatsApp potrebbe anche essere usato per l’invio di codici di verifica tramite la posta elettronica, aumentando così la sicurezza del servizio. Questo significa che, se qualcuno dovesse provare a registrarsi con il tuo numero di telefono su un altro dispositivo, dovrebbe anche avere accesso alla tua email per completare la procedura. In questo modo, puoi proteggere meglio la tua privacy e i tuoi dati personali.

Come collegare WhatsApp alla propria email

Per collegare WhatsApp alla tua email, devi seguire questi semplici passaggi. Apri l’app di WhatsApp e vai nella sezione “Impostazioni”. Qui, seleziona la voce “Account” e poi “Indirizzo email”. Ti apparirà un menu dove potrai aggiungere la tua email all’account, insieme al numero di telefono.

Ti verrà poi chiesto di confermare la tua email tramite un link che riceverai nella tua casella di posta. Una volta fatto, avrai completato l’operazione.

Se non vedi la voce “Indirizzo email” nelle impostazioni di WhatsApp, significa che non hai ancora ricevuto la nuova funzione. Non preoccuparti, dovrebbe arrivare presto anche a te.

WhatsApp su più dispositivi

Di recente WhatsApp ha anche reso possibile l’accesso allo stesso account su più dispositivi. Infatti, adesso gli utenti possono associare il proprio smartphone personale con quello aziendale. Non sarà più necessario avere più numeri di telefono, il che potrebbe essere utile anche in situazioni di emergenza.