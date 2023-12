Chi, dove e quando tradisce di più: i trend del 2023

L 'app di incontri extraconiugali Gleeden ha stilato la classifica di città, professioni e preferenze sessuali di chi tradisce

Dicembre è un mese di bilanci e anche l’app di incontri extraconiugali Gleeden rivela quali sono stati quest’anno i 10 top highlights nel mondo dell’infedeltà virtuale: da chi tradisce di più, alle professioni e alle città più fedifraghe, fino alle preferenze sessuali dei traditori…

Il traditore e la traditrice virtuali “tipo”

Il 2023 ha visto la community di Gleeden comporsi al 58% da uomini e il 42% da donne; le fasce d’età più numerose a utilizzare il servizio nel corso dell’anno sono state quelle tra i 41 e i 50 anni (30%), i 31 e i 40 anni (27%) e i 51+ (25%).

In base ai dettagli inseriti dai nuovi iscritti nelle loro bio, ai criteri di ricerca più utilizzati e alle spending habits, Gleeden è riuscito a tracciare il profilo “tipo” dell’infedele virtuale nel 2023.

Iniziamo dagli uomini. Nel 2023, il nuovo iscritto a Gleeden ha circa 45 anni, è moro con gli occhi scuri e una corporatura “forte”. Fa l’imprenditore, il medico o il consulente, e guadagna tra i 20.000 e i 50.000 euro l’anno. Caratterialmente si descrive gioioso e affidabile, di natura sportiva. Si dichiara “aperto a ogni tipo di relazione” anche se cerca prevalentemente quelle “senza impegno”. Preferisce partner senza figli, con una netta preferenza per le more, formose, e con i capelli lunghi.

Per quanto riguarda le donne, la traditrice “tipo” nel 2023 ha in media 39 anni, è castana chiara, con un fisico morbido e gli occhi scuri. Si dichiara sorridente, aperta di spirito, socievole e indipendente. Fa l’assistente, la consulente o la negoziante. È sposata, ma senza figli, vuole avventurarsi nel gioco della seduzione senza necessariamente “concludere”. A differenza dell’uomo, la nuova iscritta a Gleeden non cerca subito un’avventura o del sesso casuale ma preferisce procedere a piccoli passi cercando soprattutto “relazioni virtuali”.

Come nasce e si sviluppa l’infedeltà virtuale?

Mediamente, quest’anno, gli iscritti di Gleeden si sono intrattenuti in chat con 3/4 profili simultaneamente prima di concentrarsi su quello con le carte in regola per diventare “the one”. Gli iscritti con fotografie pubblicate nel proprio un album pubblico sono stati ovviamente quelli con maggiori probabilità di successo, ma la vera chiave per fare breccia nel cuore degli iscritti all’app è una bio ben scritta e piena di dettagli.

Nel 2023 il 47% delle relazioni extraconiugali su Gleeden si è consumato prevalentemente online. Per chi ha voluto andare oltre (39%), il corteggiamento online è durato circa una decina di giorni – con una media di 4.5 ore spese in chat ripartite in due visite al giorno, una decina messaggi lasciati nella casella di posta dell’altro/a e almeno 4 regali virtuali scambiati.

Bar, musei e mostre d’arte sono i luoghi prescelti per il primo appuntamento, mentre hotel, resort e seconde case sono stati i luoghi galeotti per consumare fisicamente l’infedeltà – che il 51% ammette di fare al secondo appuntamento (contro un 21% che lo fa al primo, e il restante 28% che aspetta ancora qualche incontro).

Una storia nata su Gleeden ha una durata media di 4/5 mesi – periodo trascorso il quale i profili “assenti” riprendono l’attività online.

Il ritorno dell’infedeltà nelle grandi città

Dopo anni di iscritti provenienti soprattutto dalla provincia e dai piccoli centri, il 2023 ha visto un boom di iscritti provenienti soprattutto dalle grandi città. Milano, Roma, Napoli: le grandi metropoli italiane tornano a dominare la scena del dicreet dating attirando il maggior numero di nuovi utenti su Gleeden.

Top 10 città nel 2023

Milano Roma Napoli Torino Bologna Firenze Bari Brescia Catania Bergamo

(Liberi) Professionisti del tradimento

Con lavori che spaziano dal tecnico professionista all’imprenditore, dal commerciante al consulente, dalla casalinga all’avvocato, la community di Gleeden è rappresentativa di tutte le categorie professionali del paese. E se l’infedeltà non fa certamente discriminazioni di genere e status socioeconomico, è anche vero che nel 2023 certe professioni sembrano essere state più inclini al tradimento di altre.

Assistenti e segretarie, consulenti e negozianti sono le professioni più comuni tra le donne che si sono iscritte a Gleeden nel 2023, mentre gli uomini sono soprattutto imprenditori, medici e liberi professionisti. In comune, c’è il reddito annuo dichiarato: tra i 20 e i 50 mila euro

Top 5 delle professioni dichiarate nel 2023

Donne: 1. Assistente/Segretaria 2. Consulente/Libera professionista 3. Negoziante 4. Imprenditrice 5. Avvocato

Uomini: 1. Imprenditore 2. Medico 3. Consulente/Libero professionista 4. Negoziante 5. Agente commerciale

Mangiare e viaggiare sono le vere passioni degli italiani

Buongustai e amanti della bella vita, gli infedeli italiani fanno “match” grazie alle passioni comuni: la buona tavola e la voglia di viaggiare, che rimangono nella top 5 delle attività preferite anche nel 2023.

New entry 2023 sono invece i videogiochi per gli uomini – a testimonianza di una community sempre più composta da Millennials – e il wine tasting per le donne.

Top 5 degli hobbies preferiti nel 2023

Donne: 1. Ristoranti/Cene 2. Viaggi/Turismo 3. Cinema/Film 4. Shopping 5. Wine Tasting

Uomini: 1. Ristoranti/Cene 2. Viaggi/Turismo 3. Cucinare 4. Videogiochi 5. Escursioni

Chi tradisce cerca connessioni mentali e complicità

Amicizia, compagnia, complicità, essere ascoltati: queste le keyword più utilizzate per il tipo di relazione ricercata nel 2023. Non solo dalle donne – che comunque rimangono le più numerose a cercare “relazioni puramente virtuali”, ma anche dagli uomini. A riprova che non si cerca solamente sesso al di fuori del talamo nuziale ma soprattutto qualcuno con cui parlare ed essere pienamente se stessi, al di là dei vincoli imposti dalla famiglia e dalla società.

Top 10 tipologie di relazione ricercata nel 2023

Complicità Essere ascoltati Buona compagnia Amicizia Senza impegno Parlare Passionale Scambio di esperienze Romantica Bisessuale

Il 2023 è stato l’anno della “Kink Positivity”

Se è vero che il 2023 ha visto crescere il bisogno di costruire maggiori connessioni mentali fuori dalle mura domestiche, è altrettanto vero che molti iscritti si sono ritrovati su Gleeden per condividere senza paure e pregiudizi desideri e fantasie sessuali che non riescono a soddisfare a casa.

Una comunicazione aperta e senza censure in materia di preferenze sessuali sembra ancora una conquista per molte coppie; ecco quindi che per alcuni iscritti a Gleeden la privacy e la discrezione offerte dalla piattaforma ne fanno il playground ideale dove conoscere altre persone per condividere e sperimentare questi “kink”.

Giochi di ruolo, travestimenti, essere dominati, essere filmati o guardati, usare sex toys sono tra le preferenze sessuali più popolari dichiarate audacemente dai profili dei nuovi iscritti a Gleeden, a conferma di una community desiderosa di poter esprimere appieno e in modo positivo la propria libertà sessuale senza remore né vergogna.

Top 10 delle preferenze sessuali dichiarate nel 2023

Giochi di ruolo Travestimenti Essere dominati Essere visti/filmati Usare Sex Toys Dominare Sesso in luoghi insoliti Voglia di scoprire Leggere libri erotici Sesso romantico

Chi tradisce non fa distinzioni etniche

Un trend che si registra ormai da qualche anno su Gleeden, ma che nel 2023 risulta ancora più significativo con -150% rispetto al 2022, è la progressiva diminuzione del numero di utenti che specificano una preferenza etnica tra i criteri di ricerca.

Quest’anno, infatti, più di 7 iscritti su 10 hanno dichiarato di non avere “nessuna preferenza” alla voce etnia nei parametri di ricerca avanzati. Grazie alla popolazione sempre più variegata e a seconde/terze generazioni di immigrati ormai integrate nel tessuto della nostra società, per i discreet daters nel 2023 l’amore (perlomeno quello clandestino) è e deve essere libero da pregiudizi di qualsiasi tipo.

La monogamia è sempre più noiosa

Ormai è ufficiale: la monogamia ha i giorni contati e la coppia aperta “is the way”. Il 2023 ha visto il 25% in più di profili aperti in coppia, oltre che il 31% in più di utenti che hanno ammesso di essere su Gleeden con il consenso del partner.

Trovare il/la terzo/a per un threesome o un’altra coppia per fare un po’ di swinging sono diventate attività popolari su Gleeden, che mai come quest’anno ha visto il proliferare di profili di coppia.

Sempre più single sulle app dedicate a chi tradisce

Con un +257% rispetto agli anni precedenti, Il 2023 è stato l’anno dei single su Gleeden! Ci si chiede però che senso abbia per una persona single iscriversi a un’app per incontri extraconiugali dedicata a persone sposate o in coppia. Le risposte si trovano nella privacy e nella discrezione che solo questo tipo di ambiente può concedere ai suoi utenti.