Come si mangiava sul Titanic? L’ultimo menù messo all’asta

C ome mangiavano i passeggeri del Titanic? Grazie ai menù che sono stati ritrovati, è possibile risalire alle pietanze che venivano servite sul transatlantico affondato il 15 aprile 1912

Sono passati 110 anni da quando il Titanic affondò, ma il suo mito resiste nel tempo. Il transatlantico stava effettuando il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York quando colpì un iceberg calando a picco in meno di tre ore. Sulla nave viaggiavano più di 2.200 persone fra passeggeri ed equipaggio.

Dagli arredi alla tecnologia avveniristica fino alle storie individuali dei passeggeri, sul Titanic si è studiato e ricostruito molto. Ma come si mangiava a bordo? Chi si poteva permettere la prima classe poteva scegliere piatti raffinati, chi stava in seconda o in terza aveva un menù assai più limitato. Il transatlantico aveva comunque stipate in cambusa tonnellate di cibo, tra frutta, verdura e carne di vario genere, oltre a migliaia di bottiglie di vino.

Il menù del Titanic venduto all’asta

Grazie ai reperti salvati dalla nave affondata, abbiamo un quadro abbastanza chiaro di ciò che mangiarono i passeggeri del Titanic durante il loro viaggio di 4 giorni. Recentemente, il menu di una cena di prima classe del Titanic, datato 11 aprile 1912, è stato venduto all’asta il 11 novembre presso Henry Aldridge & Son a Devizes, in Inghilterra. Andrew Aldridge, direttore generale di Henry Aldridge & Son, con più di 25 anni di esperienza nella valutazione e vendita di memorabilia del Titanic, ha da sempre una passione viscerale per il transatlantico. Un interesse coltivato fin dall’infanzia, basti pensare che la sua torta per l’ottavo compleanno aveva la forma del Titanic.

Il “pollo alla Maryland” e altre leccornie

Quello che ha colpito di più Aldridge è “la vastità e quantità di cibo offerto. I passeggeri di prima classe del Titanic erano estremamente ben assistiti.” Ciò significava molteplici portate e molte opzioni per ciascuna portata. I commensali potevano scegliere da un menu che includeva filetto di manzo, agnello primaverile o anatra in salsa di vino. Il 14 aprile, il tragico giorno in cui il Titanic colpì un iceberg, i commensali avevano un’altra scelta: il “pollo alla Maryland”, noto come “pollo fritto alla Maryland”. Essenzialmente pollo fritto con una salsa di panna che nel XIX secolo veniva spesso cucinato da donne afroamericane schiave per le ricche famiglie del Maryland.

Fino a 10 portate per i passeggeri di prima classe

Ai passeggeri che viaggiavano con un biglietto di prima classe venivano servite fino a 10 portate. Il pasto poteva durare fino a 5 ore. La maggior parte delle pietanza era di ispirazione francese con accenni di influenza britannica e americana. Il pranzo di prima classe dell’ultimo giorno del Titanic comprendeva un buffet di sardine affumicate, pasticcio di vitello e prosciutto, manzo speziato, lingua di bue in scatola, galantina di pollo, gamberetti in vaso e maionese al salmone.

Quindi ampia selezione di formaggi provenienti dall’Inghilterra e dalla Francia, tra cui Camembert, Cheddar e Stilton. La cena finale per i passeggeri di prima classe comprendeva ostriche e salmone come antipasto; seguiti da filetto mignon, pollo saltato, carré di agnello con salsa alla menta, controfiletto di manzo, anatroccolo arrosto, punch romano, vinaigrette fredda di asparagi e sedano. Il dessert includeva una selezione di budino Waldorf, bignè al cioccolato e gelato francese.

Menù british per i passeggeri di seconda classe

Ai passeggeri che viaggiavano con biglietti di seconda classe veniva servito un menu più classico, con opzioni alimentari britanniche. L’ultimo pasto servito ai passeggeri di seconda prevedeva un’opzione tra agnello con salsa alla menta, pollo al curry e riso o tacchino arrosto con salsa di mirtilli rossi. Questi venivano serviti con patate arrosto, riso, piselli e purea di rape. Il dessert era budino di prugne, sandwich al cocco, gelato americano, frutta, noci e biscotti.

Solo colazione e pranzo per chi viaggiava in terza

Per la maggior parte dei passeggeri di terza classe, il cibo servito sul Titanic era migliore di quello a cui erano abituati a casa. Il pranzo per i passeggeri di terza consisteva in pane, biscotti di cabina (una focaccia per alleviare il mal di mare), roast beef e zuppa di riso. Il dessert consisteva in budino di prugne, frutta e salsa dolce. Ai passeggeri di terza classe non fu servita la cena sulla nave poiché veniva loro servito l’high tea nel tardo pomeriggio. Purtroppo quel giorno circa il 75% dei passeggeri di terza classe morirono quando il Titanic colpì l’iceberg perché le loro cabine si trovavano nella parte più bassa della nave.