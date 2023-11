Delulu, creare aspettative esagerate: la nuova moda virale su TikTok

M ai sentito il termine “delulu”? Si usa per descrivere qualcuno che crede in fantasie irrealizzabili, che non corrispondono alla realtà. Proprio come succede nei video che stanno spopolando su TikTok

Ti è mai capitato di sognare ad occhi aperti, immaginare scenari fantastici che non hanno nulla a che vedere con la realtà, farti delle illusioni su una persona o una situazione e poi rimanere delusa? Se la risposta è sì, allora sei una delulu. Non preoccuparti, non sei l’unica.

Che cosa significa la parola “delulu”

Delulu è un termine che sta spopolando su TikTok, la famosa app di video brevi che conta milioni di utenti in tutto il mondo. Deriva dall’inglese “delusional“, “delirante”. Si usa per descrivere qualcuno che crede in fantasie irrealizzabili, che non corrispondono alla realtà. Ad esempio, una persona che si innamora di un personaggio famoso e pensa di poterlo conquistare, o una persona che si fa delle aspettative troppo alte su una situazione e poi rimane delusa.

I video virali su TikTok

Delulu è un termine ironico e scherzoso, che non vuole essere offensivo ma simpatico. È diventato virale su TikTok, dove molti creator lo usano per raccontare le loro esperienze o per prendere in giro i loro amici.

Nei video si vedono persone che immaginano di vivere storie d’amore con dei vip, di vincere alla lotteria, di diventare famose, avere una vita perfetta, e poi si confrontano con la realtà, che è ben diversa. Spesso, i video sono accompagnati da una canzone che fa da colonna sonora alle loro fantasie, come Dreams dei Fleetwood Mac, Fantasy di Mariah Carey o Delusional di Madison Beer.

Il bello di essere “delulu”

Ma perché le persone si comportano così? Quali sono le cause e le conseguenze di essere delulu? Secondo alcuni psicologi, il fenomeno delulu è legato al bisogno di evasione dalla realtà, che può essere stressante, noiosa, frustrante o dolorosa. Creare aspettative esagerate è un modo per sfuggire ai problemi, per sentirsi meglio, per divertirsi e sognare.

Quando diventa un problema

Non c’è nulla di male in questo, se si fa con moderazione e consapevolezza. Il problema nasce quando le fantasie diventano una dipendenza, si perdono i contatti con la realtà e si confondono i sogni con la verità. In questo caso, si può incorrere in delusioni, frustrazioni, ansia, depressione, isolamento sociale. Per evitare questi rischi, è importante mantenere un equilibrio tra fantasia e realtà, tra speranza e razionalità, tra desiderio e realismo. Come fare? Ecco alcuni consigli pratici per gestire il tuo lato delulu.

Riconosci le tue fantasie

Ammetti a te stessa che stai sognando, ti stai creando aspettative esagerate, stai vivendo delle illusioni. Non negare la realtà, non mentire a te stessa, non farti ingannare dalle apparenze. Sii onesta con te stessa e con gli altri.

Limita il tempo che dedichi alle tue fantasie

Non lasciare che le tue fantasie occupino tutto il tuo tempo, la tua energia, la tua attenzione. Dedica loro solo qualche minuto al giorno, come una pausa, un momento di relax, un divertimento. Non trascurare le tue attività, i tuoi impegni, i tuoi obiettivi, i tuoi rapporti. Non fuggire dalla realtà, ma affrontala con coraggio e determinazione.

Confrontati con la realtà

Verifica se le tue aspettative sono realistiche, possibili, raggiungibili. Fai delle ricerche, chiedi informazioni, confrontati con le fonti, con le prove, con i fatti. Non credere a tutto quello che vedi, che senti, che leggi, che ti dicono. Sii critica, analitica, obiettiva. Non lasciarti influenzare da ciò che ti piace, ma da ciò che è vero.

Adatta le tue aspettative alla realtà

Se scopri che le tue aspettative sono irrealizzabili, impossibili, irraggiungibili, non insistere, non ostinarti, non illuderti. Cambia le tue aspettative, rendile più realistiche, possibili, raggiungibili. Non rinunciare ai tuoi sogni, ma modificali, adattali, trasformali. Non ti arrendere, ma ti adatti.

Cerca il supporto degli altri

Non isolarti, non chiuderti nel tuo mondo, non vivere solo delle tue fantasie. Apri il tuo cuore, la tua mente, la tua vita agli altri. Condividi le tue esperienze, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti con le persone che ti vogliono bene, che ti capiscono, che ti sostengono. Chiedi aiuto, consiglio, opinione, feedback. Ascolta, impara, cresci. Non sei sola.