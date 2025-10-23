Le coppie che si lasciano quando i coniugi non sono più giovanissimi sono in aumento. È il fenomeno del gray divorce, che riguarda anche molti nomi illustri, come Nicole Kidman e Keith Urban che pare si siano detti addio di recente. Spesso ci sono di mezzo dei figli che, anche se ormai non sono più bambini, subiscono ugualmente un impatto emotivo. Un lato della medaglia che spesso è stato poco approfondito ma che invece ha una portata non trascurabile.

I dati sul divorzio grigio

Secondo i dati Istat i divorzi in età avanzata sono notevolmente aumentati in Italia. Tra il 2013 e il 2023 sono triplicati e nell’ultimo anno di riferimento oltre un divorzio su quattro (il 26%) è stato tra coppie con 50 anni o più, quasi 10.000 erano over 60. Ma è un dato che non riguarda solo il nostro Paese: la tendenza dilaga dagli Usa all’Asia. I motivi, secondo la BBC, vanno ricercati nell’allungamento della vita media e nelle trasformazioni che sta affrontando la società.

Lo shock dei figli adulti

Spesso ci si è soffermati, con studi e analisi, su come il divorzio dei genitori impattasse sui figli piccoli dando per scontato che quelli più grandi avessero le spalle abbastanza larghe da gestirlo. Le ultime ricerche però dimostrano che lo shock è altrettanto forte e che è frequente che provino rabbia, smarrimento e profonda tristezza. «Molti adulti raccontano di aver vissuto la separazione dei genitori come un terremoto che inghiottiva la base di sicurezza su cui erano cresciuti», ha spiegato alla BBC Carol Hughes, terapeuta familiare in California.

Rivedere il passato

Il divorzio dei genitori in età avanzata può portare i figli adulti a fare i conti con il proprio passato e a vederlo sotto una nuova luce. Molti si chiedono se la serenità familiare che ricordano sia solo una menzogna o comunque un’illusione. Questo porta a volte a schierarsi dalla parte del genitore che si percepisce come più fragile. Spesso si tratta della madre, che in molti casi ha abbandonato la carriera per dedicarsi ai figli: con loro il legame viene rafforzato, mentre con i padri si allenta. Lo dimostra anche uno studio tedesco del 2024, che si è concentrato sul fenomeno denominato matrifocal tilt.

Differenze tra uomini e donne

La reazione di uomini e donne davanti al divorzio dei genitori in età avanzata è differente. Le femmine offrono maggior supporto emotivo e i confini tra generazioni si fanno più sfumati. I genitori trattano i figli come confidenti mettendoli in una posizione difficile e in alcuni casi iniziano anche a chiedere consigli sulla vita sessuale. Questo può essere destabilizzante.

Le esperienze positive

Va detto anche che non tutti i figli adulti reagiscono in maniera negativa al divorzio dei genitori in età avanzata. Alcuni accolgono l’eventualità con sollievo, se hanno assistito ad anni di litigi. In questi casi, la distanza può avere un effetto positivo: alleggerita la pressione, può persino favorire la ricomposizione delle fratture familiari. In ogni caso, davanti a una situazione del genere, è sempre meglio chiedere l’aiuto di uno specialista che possa aiutare a gestire le dinamiche emotive nel migliore dei modi.

