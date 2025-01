Preoccupazione a Pisa per due casi ravvicinati di needle spiking, termine inglese che identifica un’aggressione effettuata con l’utilizzo di una siringa. I due episodi, verificatisi nel giro di breve tempo, sono avvenuti uno non lontano dall’aeroporto del capoluogo toscano e l’altro nei pressi della stazione. Dopo poco è partito un tam tam sui social per comunicare l’accaduto e invitare le ragazze a prestare attenzione. Lo scorso settembre, un episodio analogo era accaduto sempre a Pisa, sul lungarno Buozzi: dopo una breve indagine, la polizia era riuscita ad arrestare il “maniaco della siringa”.

Che cos’è il fenomeno del needle spiking

Del «needle spiking» («puntura d’ago») si iniziò a parlare nel 2021 in occasione dei primi casi nel Regno Unito, ma poi il fenomeno si diffuse per emulazione anche in altri Paesi. Giovani, soprattutto ragazze, colti alla sprovvista, spesso all’interno di locali e discoteche, e punti da sconosciuti con delle siringhe. Con il conseguente shock e la paura di essere stati infettati o aver ricevuto una dose di stupefacente.

Una delle vittime: «Sto bene ma psicologicamente giù»

E’ stata una delle due vittime a raccontare la sua disavventura sulle colonne de La Nazione. «Erano le 18.15 – dice la ragazza – e mi trovavo sul cavalcavia di San Giusto, stavo camminando, ero sola, non c’erano auto né persone. Un uomo, che sarà stato alto massimo un metro e 70, incappucciato con una giacca impermeabile e le scarpe nere, mi ha punta con un ago. Poi è scappato». La studentessa, che dichiara di sentirsi fisicamente bene ma «psicologicamente giù», ha affermato di essersi subito rivolta alla polizia, quindi di essersi recata all’ospedale per le analisi del caso. L’altra aggressione, ai danni di un’altra studentessa, è avvenuta poco prima delle 18, in viale Bonaini, all’altezza del Dhl.

L’appello sui social: «Ragazze, state molto attente»

Le aggressioni sono state raccontate dalle dirette interessate sulla pagina Instagram Memes Unipi, che normalmente raccoglie meme ironici a tema universitario. «La notizia girava da settembre 2024 – si legge – e purtroppo è successo di nuovo, questa volta a me… mi sono girata e l’ho visto piegato, ma poi si è messo subito a correre ed è scappato via. Volevo diffondere la notizia il più possibile e dire a tutti, ma soprattutto alle ragazze che passeggiano sole a Pisa, di stare molto attente».