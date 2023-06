Elon Musk assume un ingegnere geniale: ha 14 anni

K airan Quazi, il più giovane ingegnere alla Santa Clara University, costruirà razzi alla SpaceX di Elon Musk

Elon Musk ha assunto un quattordicenne, fresco di laurea, come ingegnere per la sua avveniristica azienda aerospaziale SpaceX. L’adolescente, nato nella Bay Area di San Francisco da genitori bengalesi, è il più giovane "dottore" in 172 anni di storia della Santa Clara University.

Il neo ingegnere reclutato per SpaceX

Per entrare nei ranghi di SpaceX, Kairan Quazi ha dovuto superare un colloquio "tecnicamente impegnativo" e "divertente". Lo ha annunciato lo stesso Quazi in un post su LinkedIn, riporta Insider: "Entrerò a far parte dell'azienda più eccezionale del pianeta come ingegnere informatico nel team di ingegneria di Starlink - si legge nel post -. Una delle poche aziende che non ha usato la mia età come indicatore arbitrario e obsoleto di maturità e capacità".

Geniale fin dall'asilo

Il miliardario di Tesla non si è voluto far scappare questo ragazzo prodigio. Figlio di genitori bengalesi, il 14enne ha la doppia nazionalità. Suo padre è un ingegnere chimico, sua madre un dirigente di Wall Street. Già all'età di due anni era in grado di pronunciare intere frasi e in terza elementare trovò il curriculum scolastico standard una "sfida poco brillante" per le sue inusuali capacità intellettive.

Quoziente Intellettivo straordinario

A nove anni Quazi ha sostenuto un test del Quoziente Intellettivo che lo ha inquadrato nel 99,9° percentuale della popolazione. All'età di 10 anni, Kairan si iscrisse a Las Positas, un college a Livermore, in California, e ottenne uno stage presso Intel Labs come borsista di ricerca sull'intelligenza artificiale.

Il trasferimento del neo ingegnere a Redmond

L'anno seguente ha intrapreso i suoi studi in informatica e ingegneria presso la Santa Clara University. Dopo l'assunzione in SpaceX, si trasferirà da Pleasanton, in California, nello Stato di Washington con sua madre Jullia: da luglio lavorerà con il team di Starlink a Redmond dove occuperà una posizione di ingegnere del software.