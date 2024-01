Elvis Presley tornerà sul palco grazie all’intelligenza artificiale

" Elvis Evolution" utilizzerà l’intelligenza artificiale e la proiezione olografica per far rivivere la leggenda di Elvis Presley. Lo spettacolo sarà in programma a Londra nel novembre 2024

Un Elvis Presley digitale a grandezza naturale “si esibirà” a Londra nel novembre 2024 in occasione dello super show “Elvis Evolution”. Lo spettacolo, grazie all’intelligenza artificiale e alla proiezione olografica, promette di entusiasmare gli ancora numerosissimi fan del “re del rock”, grazie all’utilizzo combinato di migliaia di foto personali e filmati home-video. Sono previsti spettacoli anche a Las Vegas , Toyko e Berlino. La celebrazione della vita e dell’eredità musicale di Elvis è resa possibile grazie a un accordo tra la società britannica di intrattenimento Layered Reality e Authentic Brands Group, proprietaria dei diritti dell’artista.

Uno show avveniristico per celebrare Elvis

Lo spettacolo utilizzerà un mix di intelligenza artificiale, proiezioni olografiche, realtà aumentata, teatro dal vivo ed effetti multisensoriali per creare un’esperienza unica. Completeranno il programma un bar e un ristorante after-party a tema Elvis nel centro di Londra, con musica dal vivo, DJ e spettacoli. Andrew McGuinness, fondatore e amministratore delegato di Layered Reality, ha dichiarato: “Elvis Evolution è un tributo di nuova generazione alla leggenda musicale che è Elvis Presley. Elvis mantiene lo status di superstar a livello globale e le persone in tutto il mondo non vogliono più sedersi lì e ricevere passivamente intrattenimento: vogliono farne parte”.

Elvis Presley, una leggenda che non tramonta mai

Presley, uno degli artisti che ha venduto più dischi nella storia della musica, morì all’età di 42 anni nella sua villa di Graceland a Memphis, nel Tennessee, nel 1977. Interprete e performer eccezionale, ha rivoluzionato la musica, è stato idolatrato da generazioni fan e scandalizzato a suo tempo con il suo bacino “roteante”. L’abuso di farmaci e una dieta malsana lo portarono a morte prematura per insufficienza cardiaca. Fu uno shock per il mondo della musica e non solo. La sua figura leggendaria e le sue canzoni non hanno mai perso smalto. Nel 2022, Baz Luhrmann ha diretto un film biografico sulla vita di “the pelvis” ottenendo recensioni entusiastiche per il protagonista Austin Butler.

I miti della musica e gli esperimenti dell’IA

Lo spettacolo su Elvis segue le orme di “Abba Voyage” (1,3 milioni di biglietti nel suo primo anno), che ha visto trasformati in avatar a grandezza naturale i membri del super gruppo svedese. Anche la rock band statunitense dei Kiss ha svelato i propri avatar, raffigurati come versioni da supereroi dei musicisti. Di recente l’intelligenza artificiale che ha ridato nuova vita alla voce di John Lennon in un pezzo postumo dei Beatles e al film in preparazione sulla vita di Edith Piaf la cui voce sarà ricreata anche dall’IA.