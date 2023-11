Fedez non si ferma, una petizione per difendere il Bonus Psicologo

F edez lancia una petizione per chiedere al governo lo stanziamento di più fondi sul problema della salute mentale

Dopo averne parlato domenica sera nell’intervista ospite di Fabio Fazio, Fedez lancia una petizione volta a difendere il Bonus Psicologo, “un supporto vitale” per le persone che lottano con disturbi mentali e che, per ragioni finanziarie, non possono permettersi le necessarie sedute di psicoterapia.

Fedez: “Ridotti i fondi per il Bonus Psicologo”

Nel 2021, il governo Draghi aveva allocato 25 milioni di euro per il programma del Bonus Psicologo, riconoscendo l’importanza cruciale di sostenere la salute mentale nella società. “Tuttavia – ricorda Fedez – il governo Meloni ha drasticamente ridotto questi fondi a 5 milioni per l’anno in corso e a 8 milioni per il 2024, mettendo a rischio il sostegno necessario per chi ne ha urgente bisogno”.

Disturbi mentali, la situazione in Italia

I dati allarmanti sottolineano la gravità della situazione: in Italia, il 20% della Generazione Z, tra i 10 e i 20 anni, soffre di disturbi mentali, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani dai 15 ai 25 anni a livello globale. L’Istat ha confermato che nel 2021, oltre 220mila giovani, il 6,2% dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni, viveva in condizioni di cattiva salute mentale e insoddisfazione nella propria vita.

Investimenti al minimo sulla salute mentale

Nonostante la necessità evidente di supporto psicologico, ci sono solo 2,8 psicologi ogni 100mila abitanti negli ospedali e nei consultori, mentre l’Istituto Superiore di Sanità indica la necessità di almeno uno psicologo ogni 1000 abitanti. L’Italia investe appena 60 euro per cittadino nella salute mentale, posizionandosi tra gli ultimi in Europa.

Bonus Psicologo, finanziato il 10,5% delle richieste

Il Bonus Psicologo, introdotto nel 2022 per sostenere le spese delle sessioni di psicoterapia, ha ricevuto un’enorme domanda, con il 99% delle richieste rispondenti ai criteri di ammissibilità, secondo il rapporto annuale 2023 dell’Inps. Tuttavia, solo il 10,5% delle richieste è stato finanziato, circa 41.600 domande, a causa della drastica riduzione dei fondi disponibili.

Fedez: “Benessere psicologico priorità nazionale”

I sostenitori della petizione chiedono al governo di varare urgentemente i decreti attuativi per il Bonus Psicologo, insieme a un impegno a stanziare fondi adeguati per la salute mentale.

Il mancato varo di questi decreti nei prossimi due mesi rischia di vanificare l’intera operazione, facendo confluire i fondi previsti nel bilancio generale dello Stato. “È giunto il momento – dice Fedez – che il benessere psicologico diventi una priorità nazionale. Con questa petizione si vuole proteggere il Bonus Psicologo e assicurare un accesso rapido ai fondi per chi ne ha bisogno, sottolineando l’importanza di investire nella salute mentale dei cittadini italiani, in particolare dei giovani”.