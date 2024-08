La giacca nera con rifiniture in pelliccia della sorella di Rachel, il cappotto di Phoebe, la bici del figlio di Ross, il maglione di Chandler, i biglietti da visita di Monica. I memorabilia di Friends vanno all’asta, per la gioia dei fan della famosa serie tv che possono tentare di aggiudicarsi qualche pezzo.

L’asta per i 30 anni di Friends

La casa d’aste Julien’s Auctions ha organizzato una vendita all’incanto in occasione dei trent’anni dalla prima messa in onda della sit-com. Verranno venduti 110 pezzi tra vestiti e oggetti di scena. C’è anche una replica del famoso divano della caffetteria Central Perk, dove i protagonisti della sit-com trascorrono molto tempo. Il prezzo si aggira tra i duemila e tremila dollari.

Il maglione di Chandler

L’asta arriva a quasi un anno dalla morte di Matthew Perry, l’amato Chandler Bing della serie tv. E c’è da scommettere che tra i pezzi che attireranno più offerte ci sarà il maglione in cashmere stile polo che l’attore indossava nella settima stagione della sit-com, nell’episodio 10 intitolato The One With The Holiday Armadillo. Il prezzo è stimato tra mille e 1.500 dollari.

La vendita, dal titolo FRIENDS: The One With The 30th Anniversary Auction si terrà il 23 settembre alle 10 del mattino, ora di Los Angeles. Ma è già possibile registrarsi sul sito della casa d’aste e fare offerte. Infatti, il prezzo per il maglione di Chandler è già arrivato a 900 dollari.

Friends, all’asta la camicia di Joey

Tra i pezzi in vendita c’è anche la camicia a righe verticali con maniche corte indossata da Joey Tribbiani, alias Matt LeBlanc,, nell’ episodio 1 intitolato The One After Joey and Rachel Kiss della decima stagione. Il valore stimato va da mille a 1.500 dollari. Le offerte sul sito web di Julien’s Auctions sono arrivate a 800 dollari.

I biglietti da visita di Monica

Per quanto riguarda i biglietti da visita di Monica’s Catering, il servizio di catering inaugurato Monica Geller (Courteney Cox) nella stagione 4, episodio 6 The One with the Dirty Girl, il valore stimato va da 100 a 200 dollari, ma le offerte sono già arrivate a 300 dollari.

I cimeli delle star

Friends è famoso anche per la partecipazione in alcune puntate di personaggi dello star system, come Brad Pitt e Christina Applegate, che interpretava la sorella di Rachel Green, Amy. E proprio la giacca nera con motivi floreali e polsini e colletto in pelliccia indossata da Amy Green nella stagione 9, episodio 8 The One With Rachel’s Other Sister andrà all’asta a un prezzo stimato tra 600 e 800 dollari.

Friends, all’asta il cappotto di Phoebe

Tra i pezzi all’incanto c’è anche il cappotto di jeans con fiori ricamati e pelliccia sintetica ai polsini e al collo indossato da Phoebe Buffay, alias Lisa Kudrow, nell’episodio 18 (settima stagione) intitolato The One With Joey’s Award. Il prezzo è stimato tra mille e 1.500 dollari.

I fermalibri di Ross

A sorpresa, i pezzi che stanno andando a ruba sono quelli appartenuti al personaggio di Ross Geller. Per esempio, il valore di una coppia dei suoi fermalibri era stimato tra 200 e 300 dollari, ma la cifra è già arrivata a 1.250 dollari.

La bicicletta in metallo blu royal usata da Ross per insegnare a suo figlio Ben come andare in bici nella stagione 7, episodio 9 The One With All The Candy, ha un valore stimato tra 500 e 700 dollari. Le offerte hanno già superato i 300 dollari.