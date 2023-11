Google sta per chiudere migliaia di indirizzi email

D al primo dicembre Google cancellerà gli account Gmail inattivi. Resta ancora un po' di tempo per salvare tutto. Ecco il perché di questa iniziativa e cosa puoi fare per non perdere le tue email

Anche a te è capitato di aprire un account su Gmail e di non utilizzarlo per vari motivi? Ebbene, Google ha reso noto che ha in programma di eliminare numerosi account Gmail inattivi. L’iniziativa di sicurezza informatica entrerà in vigore il primo dicembre.

Quali sono gli account Gmail a rischio

Qualsiasi account che non è stato toccato per due anni potrebbe essere eliminato, comprese le app Google Workspace di un utente, come Drive, Documenti e Foto. Il motivo: gli account più vecchi possono essere suscettibili di hacking.

Perché Google cancellerà gli account

A rendere nota l’iniziativa è stato con un post sui social il vicepresidente della gestione dei prodotti Google, Ruth Kricheli, già lo scorso maggio. Ha spiegato che “gli account dimenticati o incustoditi spesso utilizzano password vecchie che potrebbero essere state compromesse”. Inoltre, gli utenti che hanno attivato questi account “non hanno impostato l’autenticazione a due fattori”.

Questi account, ha precisato, “ricevono meno controlli di sicurezza da parte dell’utente”. Ha aggiunto che l’azienda ha “investito in tecnologia e strumenti per proteggere i nostri utenti dalle minacce alla sicurezza, come spam, truffe di phishing e dirottamento dell’account”.

Hai ricevuto l’alert?

La cancellazione riguarderà solo sugli account personali. Verranno preservati da questa politica di “pulizia” quelli scolastici o aziendali.

A partire da maggio Google ha inviato numerose notifiche agli account dormienti e alle loro “successive “e-mail di recupero”. I primi ad essere presi di mira sono quelli “creati e mai più utilizzati”.

Cosa puoi fare per non perdere l’account Gmail

Temi che il tuo account venga eliminato? Kricheli consiglia che “il modo più semplice per mantenere attivo un account Google è accedere almeno una volta ogni due anni”. “Se di recente hai eseguito l’accesso al tuo account Google o a uno dei nostri servizi”, ha scritto, “il tuo account è considerato attivo e non verrà eliminato”.

Azioni come la lettura o l’invio di e-mail, l’utilizzo di Google Drive, la visione di un video su YouTube, il download di app sul Google Play Store, l’utilizzo di Google per accedere a un servizio di terze parti o semplicemente l’utilizzo di Google Search contano tutte come attività.

“Se hai un abbonamento esistente impostato tramite il tuo account Google, ad esempio a Google One, a una pubblicazione di notizie o a un’app, consideriamo anche questa attività dell’account e il tuo account non sarà interessato”, ha aggiunto. “Inoltre, al momento non abbiamo in programma di eliminare gli account con i video di YouTube”.