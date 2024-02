“Hologram Zoo”, in Australia lo zoo con gli animali in 3D

S orge a Brisbane, in Australia, il primo “Hologram Zoo”: al posto di elefanti, tigri e leoni ologrammi in 3D, per la gioia degli animalisti

Per rispondere alle preoccupazioni delle associazioni animaliste, in Australia è nato uno zoo senza animali. Al loro posto ologrammi in 3D che riproducono alla perfezione le sembianze di elefanti, leoni, tigri e balene a grandezza naturale, regalando al pubblico un’esperienza unica.

Lo zoo con gli ologrammi tra le migliori invenzioni del 2023

L’Hologram Zoo ha aperto qualche mese fa a Cannon Hill, un sobborgo di Brisbane, e si estende su una superficie di oltre 1500 metri quadrati. Al suo interno si può camminare in piena sicurezza, con la certezza che nessun animale sia tenuto in cattività né tantomeno maltrattato. L’idea è talmente originale che il Time Magazine l’ha inserito nella lista delle “migliori invenzioni del 2023”.

Le esperienze nell’Hologram Zoo

Nello zoo in 3D i visitatori possono vivere ben 25 esperienze. C’è la possibilità di camminare nelle savane africane o ammirare gli animali dell’Artico, oppure viaggiare in territori preistorici e incontrare un T-Rex o ancora passeggiare in ambienti sottomarini. Per rendere l’esperienza ancora più reale sono stati inseriti anche elementi in 4D: lo spostamento dell’aria dato dal movimento, il cambiamento delle temperature e pure gli odori.

La struttura del parco

Nel parco ci sono due tunnel di 20 metri con schermi lungo tre pareti e alcune stanze più piccole di 5 metri con schermi su tutte e quattro le pareti. Per ottenere la suggestione bisogna indossare degli speciali occhiali con rilevamento della posizione che seguono lo sguardo dello spettatore e restituiscono tutta la profondità della proiezione.

Altri parchi in apertura

Bruce Dell, amministratore delegato dell’Axiom Entertainment e creatore dell’Hologram Zoo, ha spiegato che “se sto guardando il Re Leone in 3D e un elefante esce dallo schermo del cinema, non posso alzarmi dal mio posto e camminare intorno all’elefante. Non posso girargli intorno e vedere il suo aspetto, o soffermarmi sulla sua coda. All’Hologram Zoo puoi farlo”. Lo zoo di ologrammi aprirà presto altri centri, prima nel Regno Unito, poi negli Usa e in Giappone.