I figli nascono più spesso nello stesso mese della madre: lo studio

F igli nati nello stesso mese della madre? Non è un caso... Lo dimostra una ricerca congiunta tra Usa e Spagna

Secondo uno studio condotto da un team di ricercatori provenienti da Spagna e Usa, e pubblicato sulla rivista Population Studies, non è un caso che i figli nascano spesso nello stesso mese di nascita della madre. La stessa ricerca mostra che anche i fratelli tendono a condividere il mese di nascita, così come i figli e i padri.

Analizzati i dati di 10 milioni di nascite

Si tratta della prima ricerca a dimostrare che le donne hanno maggiori probabilità di avere figli nello stesso mese della loro nascita. I ricercatori hanno analizzato dati ufficiali su più di 10 milioni di nascite. Hanno esaminato quelle in Spagna dal 1980 al 1983 e dal 2016 al 2019, e tutte le nascite in Francia dal 2000 al 2003 e dal 2010 al 2013.

I dati fornivano il mese di nascita del bambino, così come quelli dei loro genitori e del fratello o della sorella più vicino in età.

Quando i ricercatori hanno diviso i dati delle nascite in gruppi in base al mese di nascita delle madri, è emerso un picco nelle nascite di gennaio tra le madri nate a gennaio, un picco nei neonati di febbraio tra le madri nate a febbraio e così via.

Figli nati nello stesso mese della madre: i risultati della ricerca

Complessivamente, c’erano il 4,6% in più di nascite in cui madre e figlio condividevano lo stesso mese di nascita rispetto a quanto ci si potesse aspettare. Questo fenomeno è stato riscontrato in entrambi i paesi e in tutti e quattro i periodi di tempo studiati. Lo stesso valeva per i fratelli (il 12,1% in più), i due genitori nati nello stesso mese (4,4% in più) e un figlio nato nello stesso mese del padre (2% in più).

Quali sono le cause?

Un secondo studio su tutte le nascite in Spagna dal 1980 al 2019 e in Francia dal 2000 al 2019 ha confermato il risultato. “Le spiegazioni potenziali sembrano essere sia sociali che biologiche“, afferma l’autrice Adela Recio Alcaide, un’epidemiologa presso l’Università di Alcala. Fattori che possono influenzare la biologia della fertilità, come la disponibilità di cibo e l’esposizione alla luce solare, possono variare in base al background di una persona.

“L’eccesso di bambini con padre e madre nati nello stesso mese sembra dovuto a cause sociali o comportamentali precedenti al concepimento: abbiamo osservato questo eccesso con le statistiche matrimoniali, si è più propensi a unirsi con qualcuno nato nello stesso mese“, spiega la co-autrice Luisa Borrell, della City University di New York.