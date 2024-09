Era nell’aria da mesi e adesso c’è anche la data ufficiale. I The Cure stanno tornando: il primo novembre uscirà il loro nuovo album dopo sedici anni. Il titolo è già noto: Songs Of A Lost World. La copertina è stata spoilerata sui social network. Da giorni, ormai, la band lascia online indizi sul nuovo disco. Robert Smith e soci hanno anche lanciato un nuovo sito e un canale WhatsApp.

Gli indizi sui social

Era dal 2008 che i The Cure non pubblicavano un nuovo album. L’ultimo fu 4:13 Dream, ma non ottenne i successi dei precedenti. Oggi, però, i fan della band sono in fibrillazione e sui social network non parlano d’altro. Tanto più che il gruppo post punk britannico fa di tutto per incuriosirli.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un nuovo sito web dove chi riusciva a entrare poteva ammirare la copertina del nuovo album. È ancora attivo: basta digitare www.songsofalost.world e inserire la data di uscita del disco in numeri romani: I. XI. MMXXIV. Comparirà subito una parte della cover sotto forma di statua decadente e l’invito a iscriversi ad una mailing list e alla community dei The Cure creata appositamente su WhatsApp.

Chi sono i The Cure

La band è nata nel 1976 ed è stata una tra le più amate negli anni Ottanta e Novanta. Tra le loro canzoni più celebri: Close to Me e Lullaby, A Forest, Play for Today e Just like heaven. Nel luglio del 2008, quando uscì il loro ultimo album, i The Cure, famosi anche per le atmosfere gotiche dei loro concerti, avevano ormai venduto circa 28 milioni di dischi. Il loro album più venduto è la raccolta di successi del 1986, Standing on a Beach, che solo negli Usa fu comprato da oltre due milioni di persone.

Le cartoline ai fan

A fare capire ai fan che stava per succedere qualcosa di importante è stata una modifica importante nelle pagine social dei The Cure: la band ha cambiato l’immagine del profilo con un logo con uno sfondo nero. Poco dopo, diversi fan hanno cominciato a scrivere sui social network di avere ricevuto cartoline nere con la scritta Songs Of A Lost World e in basso la data 1° novembre 2024 indicata in numeri romani.

Successivamente, i The Cure hanno esposto un poster con il titolo dell’album nel pub di Crawley, dove si esibirono nel loro primo concerto. Poi la pubblicazione del misterioso sito web del quale abbiamo parlato più sopra.

Due brani dei The Cure sono già online

Altri segnali sono stati lanciati da Eden Gallup, il figlio del bassista Simon Gallup, il quale ha pubblicato sui propri profili social i testi di un nuovo brano dei Cure. Ha scritto: Alone: “This is the end of every song that we sing…”.

Ma la sorpresa più grande è arrivata quando improvvisamente sul web sono apparse due canzoni, And Nothing Is Forever e I Can Never Say Goodbye, che probabilmente faranno parte dell’album. Il resto è tutto da scoprire. Ma ormai manca solo poco più di un mese.