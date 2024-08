«La mia fortuna me la farò assieme a voi». Con queste parole, la cantante Gerardina Trovato ha invitato ai suoi fan a non fare donazioni in denaro ai profili fake che stanno nascendo sui social a suo nome. L’artista siciliana, che era sparita dalle scene da circa vent’anni, negli ultimi giorni è tornata a cantare.

Il video sulla sua prima esibizione pubblica, smagrita e visibilmente in difficoltà, ha commosso il pubblico dei social network. In men che non si dica, da più parti sono stati lanciati appelli per aiutarla. Tanto che in poche ore è successo di tutto: prima la stessa cantautrice è dovuta intervenire con un video per ringraziare i suoi sostenitori. E adesso è tornata a esibirsi su alcuni palcoscenici estivi della sua Sicilia.

Gli anni del successo

Una triste parabola quella che ha per protagonista Gerardina Trovato. Nata a Catania nel 1967, attira per la prima volta l’attenzione del pubblico partecipando tra le “Giovani proposte” al Festival di Sanremo 1993. Il suo brano, Non ho più la mia città, arriva secondo dopo La solitudine di Laura Pausini.

Dopo aver pubblicato brani come Chissà, Sognare e Sognare, nel 1994 torna a Sanremo con una canzone che denuncia gli orrori della guerra in Bosnia, Non è un film, accompagnata da un video firmato Oliverio Toscani. Si piazza al quarto posto e, poco dopo, interpreta con Andrea Bocelli il duetto del brano Vivere.

Dal duetto con Bocelli al reality

Ormai famosa, Gerardina Trovato pubblica il suo terzo album, Ho trovato Gerardina, nel 1996. Tra i brani c’è E già, dove duetta con Renato Zero. Ma qualcosa nella sua vita già non va. Seguono quattro anni di stop, e quando la cantante torna a Sanremo nel 2000 porta un brano autobiografico, Gechi e vampiri, dove rivela i suoi problemi con la salute mentale.

Gli anni successivi vedono un susseguirsi di alti e bassi. Partecipa al reality Music Farm. Nel frattempo, lotta contro una brutta depressione e una contesa ereditaria con sua madre. In pubblico appare sempre più magra e tremante. C’è chi la accusa di essere tossicodipendente, ma lei si difende, perché non è vero. Ed è costretta anche a difendersi da chi cerca di lucrare sui suoi drammi.

Il ritorno di Gerardina Trovato

Intanto, gli anni passano. I suoi fan non smettono di sperare di vederla ritornare in auge. E, quando nei giorni scorsi su TikTok è comparso un video della sua prima esibizione in pubblico dopo tanto tempo, Gerardina Trovato è stata travolta da un’ondata di simpatia e commozione.

Vederla cantare su un palco, timida, magra, con addosso una tuta di quelle che si usano in casa, ha colpito l’immaginario collettivo. Ma la voce è sempre la stessa. E gli appelli perché non venga abbandonata si moltiplicano.

Gerardina Trovato ringrazia i fan

Quasi incredula per il nuovo afflato social, Gerardina Trovato ha scelto di ringraziare i suoi fan con un video, e poi uno per uno. «Ciao amici, sono Gerardina Trovato. A casa. Io ho sempre pensato che quello che conta è la gente», ha detto in un video pubblicato su Instagram, «e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate. Diventate sempre di più, perché voi siete la mia forza».

Gli appelli si sono moltiplicati. I brani delle sue canzoni sono saliti ai vertici dei più scaricati online. Purtroppo, però, tra migliaia di annunci a suo favore, sono spuntati anche quelli di gruppi di truffatori, che chiedono donazioni di soldi in suo nome. Tanto che la stessa Gerardina ha dovuto pubblicare un altro video su TikTok, dove mette in guardia dalle iniziative che chiedono soldi per conto suo. Non soldi per lei, ma concerti. E quelli sono già ricominciati.