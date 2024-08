Dopo la straordinaria medaglia d’oro nella trave a Parigi, il pensiero di Alice D’Amato è andato subito al papà, scomparso nel 2022: «Da lassù mi ha aiutato a vincere», e alla sorella gemella Asia che è stata costretta a saltare i Giochi per infortunio. «A lui e a mia sorella vanno i pensieri più grandi – ha detto Alice a Casa Italia -. Mi hanno insegnato a non mollare mai».

Una medaglia d’oro storica per Alice D’Amato

Genovese, 21 anni, Alice D’Amato ha compiuto il miracolo in una straripante Bercy Arena che si aspettava la vittoria di Simone Biles. Invece, anche grazie al passo falso della fuoriclasse americana, caduta dalla trave, la ginnasta italiana ha conquistato un oro storico – il primo per la ginnastica azzurra femminile – tanto meritato quanto imprevedibile alla vigilia.

Tanto più che la ginnasta delle Fiamme Oro era entrata in finale col settimo punteggio. Il suo è stato un esercizio straordinario da 14.366 punti. L’oro nella trave si è aggiunto così al già storico argento a squadre conquistato da Alice con le Fate.

«Ho visto il punteggio sul tabellone non potevo crederci»

«Sì, quello che è successo è una cosa storica – ha detto la neo campionessa olimpica al termine della gara -. Quando ho visto il punteggio sul tabellone non potevo crederci». «Simone ha sbagliato – le parole di D’Amato – le altre anche hanno sbagliato, e noi abbiamo cercato di cogliere l’occasione. È sempre difficile riuscire ad arrivare a una finale, la pressione è tanta e io non avevo nulla da perdere, solo da guadagnare».

«Era grandioso già solamente partecipare alla finale di trave, ora voglio godermi quello che ho vinto».

Manila Esposito, il bronzo per la più giovane degli azzurri

A rendere l’impresa azzurra ancora più memorabile è stato il bronzo conquistato da Manila Esposito, l’atleta donna più giovane della spedizione azzurra a Parigi con i suoi appena 17 anni. Fra le due azzurre, medaglia d’argento per la cinese Zhou.

I complimenti di Simone Biles alle due azzurre

Non sono mancati i complimenti di Simone Biles (giunta quinta) alle due azzurre. «Sono super eccitata e orgogliosa per loro», ha detto l’americana che ha aggiunto: «Hanno fatto un esercizio fantastico e saranno d’esempio per le giovani ginnaste italiane». La star americana della ginnastica, ha poi conquistato l’argento nel corpo libero dietro la brasiliana Andrade e davanti all’altra americana, Jordan Chiles.

La dedica di Alice D’Amato alla gemella Asia

Alice ha gareggiato per la sorella gemella Asia che, se non si fosse rotta il crociato, avrebbe partecipato anche lei ai Giochi. Asia ha tifato da casa ed è scoppiata in lacrime con la mamma alla notizia dell’oro. «Ormai ci ho preso l’abitudine, gareggio per lei da quando si è infortunata, ma anche per le persone che mi sono vicine», ha detto la D’Amato dopo il trionfo olimpico.

Il ricordo del papà morto nel 2022

Il padre di Asia e Alice, un vigile del fuoco, è morto nel 2022. «Un evento che ha fortificato noi due sorelle – ha detto la neo campionessa olimpica -. Quando è successo ho pensato di non poter andare avanti, invece la ginnastica mi ha aiutato». «Ne è valsa la pena, sempre. Rifarei tutto ciò che mi ha portato a essere qui. Spero che un successo così sia solo l’inizio».