Gli atleti azzurri tornano da Parigi 2024 con un ricco medagliere: 40 fra ori, argenti e bronzi. Un’edizione che eguaglia il “bottino” di Tokyo, ma le medaglie d’oro stavolta sono più numerose. E alcune in particolare, come quella conquistata dalle ragazze del volley e quella arrivata dalla coppia delle tenniste Errani-Paolini, entrano nella storia.

Medagliere: come a Tokyo, ma con due ori in più

Dall’argento di Filippo Ganna nella crono di ciclismo alle 17.58 del 27 luglio all’oro del volley femminile delle azzurre di Velasco alle 14.21 dell’11 agosto, ultimo giorno dei Giochi di Parigi, l’Italia si ripete con lo stesso numero di medaglie Tokyo 2020. Rispetto all’ultima edizione nipponica, gli azzurri si portano a casa due ori in più, tre argenti in più e cinque bronzi in meno.

Italia al nono posto nel medagliere, superata la Germania

Grazie alla medaglia d’oro vinta dalla pallavolo femminile azzurra e la sconfitta della Germania nella finale di pallamano, l’Italia ha chiuso le Olimpiadi di Parigi 2024 al nono posto del medagliere sopra i tedeschi. Pari ori (2) e pari argenti (13), ma con 7 bronzi in più (15 a 8).

Il medagliere di Parigi 2024

Paese – Ori – Argenti – Bronzi – Totali

Stati Uniti 40-44-42 – 126 Cina 40-27-24 – 91 Giappone 20-12-13 – 45 Australia 18-19-16 – 53 Francia 16-26-22 – 64 Paesi Bassi 15-7-12 –34 Gran Bretagna 14-22-29 – 65 Corea del Sud 13-9-10 – 32 Italia 12-13-15 – 40 Germania 12-13-8 – 33

Italia, Paese con più medaglie di legno

Senza contare i 20 quarti posti raggiunti dagli azzurri nelle diverse competizioni: nessun Paese ha conquistato tante “medaglie di legno”, segno che con un pizzico di fortuna in più poteva andare ancora meglio e che, al di là dei numeri, lo sport italiano di alto livello è in ottima salute. Quest’anno, per la prima volta chi si è piazzato quarto sarà premiato dal Quirinale nella cerimonia del 23 settembre assieme ai medagliati.

Le donne azzurre protagoniste: hanno vinto più degli uomini

Ai giochi di Parigi, a vincere per il tricolore sono state soprattutto le donne. Le nostre azzurre hanno conquistato podi importanti, a partire dal primo oro per la volley femminile di Julio Velasco. Fra le medaglie d’oro memorabili conquistate dalla squadra azzurra, quella nella ginnastica di Alice D’Amato che ha dedicato la vittoria al papà scomparso e quella di Marta Meggetti che dopo 24 anni ha raggiunto il podio più alto nel windsurf. Commovente anche la vittoria di Alice Bellandi, alla sua seconda Olimpiade, che si è aggiudicata l’oro nel judo e subito dopo è andata a baciare la sua compagna Jasmine. Strepitoso il trionfo di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella Madison femminile così come quello di Jasmine Paolini e Sara Errani, le prime tenniste italiane di sempre a salire sul gradino più alto del podio ai Giochi Olimpici, nel doppio femminile.

Medagliere, gli ori degli azzurri

Thomas Ceccon (nuoto, 100 metri dorso) – Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo, Mara Navarria (Spada a squadre) – Nicolò Martinenghi (nuoto, 100 metri rana) – Giovanni De Gennaro (kayak) – Alice Bellandi (judo) – Marta Maggetti (windsurf) – Sara Errani e Jasmine Paolini (doppio tennis femminile) – Alice D’Amato (ginnastica, trave) – Diana Bacosi e Gabriele Rossetti (mixed team skeet) – Ruggero Tita e Caterina Banti (vela, Nacra-17) – Vittoria Guazzini e Chiara Consonni (Madison femminile) – Italvolley femminile

Medagliere, gli argenti degli azzurri

Filippo Ganna (ciclismo su strada, cronometro individuale) – Federico Nilo Maldini (Pistola aria, 10 metri) – Filippo Macchi (scherma, fioretto) – Ginnastica artistica femminile, le azzurre Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa chiudono al secondo posto alle spalle degli Stati Uniti trascinati da Simone Biles. – Canottaggio, il quattro di coppia, Luca Chiumento, Giacomo Gentili, Andrea Panizza e Luca Rambaldi conquistano la medaglia dietro agli olandesi – Silvana Stanco si aggiudica l’argento nel tiro a volo dalla fossa olimpica di Parigi – Fioretto femminile a squadre, il quartetto azzurro era composto da Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo – Stefano Oppo e Gabriel Soares conquistano uno splendido argento nel due di coppia pesi leggeri, prova del canottaggio – Gregorio Paltrinieri, (nuoto 1500 sl) – Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Alessio Foconi (fioretto a squadre) – Gabriele Casadei e Carlo Tacchini (canoa, sprint doppio 500 m maschile) – Nadia Battocletti (10.000 mt) – Elia Viviani e Simone Consonni (ciclismo, Madison maschile)

Medagliere, i bronzi degli azzurri

Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (nuoto, 4x100m stile libero) – Luigi Samele (scherma, sciabola individuale) – Paolo Monna (Pistola aria, 10 metri) – Gregorio Paltrinieri 800 sl – Lorenzo Musetti (tennis) – Manila Esposito (ginnastica, trave) – Mattia Furlani (salto in lungo) – Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna (ciclismo su pista inseguimento a squadre) – Ginevra Taddeucci nei 10 km di nuoto – Antonino Pizzolato (sollevamento pesi categoria 89 kg) – Sofia Raffaeli nell’all-around di ginnastica ritmica – Simone Alessio vince la finale per il bronzo nel taekwondo, categoria -80 kg – Atletica, Andy Diaz bronzo nel salto triplo – Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris (all-around a squadre di ginnastica ritmica) – Giorgio Malan (Pentathlon moderno)