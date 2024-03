La casa del film “Saltburn” presa d’assalto dai turisti

D opo che una tiktoker ha pubblicato un video con le istruzioni per raggiungere Drayton House, centinaia di curiosi sono accorsi davanti alla magione dove è ambientata la pellicola

Da quando è uscito nelle sale e sulle piattaforme streaming, il film Saltburn è diventato un tormentone. La pellicola, che ha lanciato definitivamente le carriere di Barry Keoghan e Jacob Elordi, è al centro di meme sui social network, dove in tanti imitano i movimenti del protagonista mentre corre ballando nudo per casa e poi pubblicano i video con in sottofondo la strepitosa colonna sonora. E adesso anche la meravigliosa villa dove è ambientata la storia è stata presa d’assalto da turisti e curiosi.

La mappa della villa su TikTok

Colpa di un video pubblicato su TikTok. A realizzarlo è stata una utente, Rhian Wiliams, 47 anni, pr e consulente di marketing del Regno Unito, che ha filmato Drayton House, la dimora signorile che fornisce l’ambientazione sontuosa per gran parte del film scritto e diretto dal premio Oscar, Emerald Fennell.

Nel breve clip la tiktoker spiega dove si trova la magione. Non lo avesse mai fatto: a decine i fan del film si sono precipitati davanti ai cancelli della dimora armati di smartphone e macchine fotografiche. Tanto che il proprietario dell’antico edificio nel Northamptonshire, nell’Inghilterra centrale, ha dovuto rafforzare le misure di sicurezza.

“Come raggiungere la casa dei Saltburn”

Due le clip sotto accusa. In una Williams è in posa fuori dalla tenuta. La didascalia del video recita: “Quando vivi vicino alla casa di Saltburn“. La seconda dà istruzioni specifiche per coloro che desiderano “visitare la casa dei Saltburn”. Williams prosegue fornendo istruzioni dettagliate su come raggiungere Drayton House, mostrando mappe, punti di riferimento e persino un buon posto per parcheggiare. I due video hanno totalizzato finora 5,6 milioni di visualizzazioni.

La pr ha spiegato alla Cnn di avere deciso di pubblicare i suoi due video per evidenziare le attrazioni della zona in cui vive. “È fantastico vedere un angolo così nascosto del nostro bellissimo Northamptonshire in un film così importante come Saltburn”, ha spiegato all’emittente tv americana, “la nostra contea è così bella, ma spesso viene trascurata a favore della campagna in luoghi come i Cotswolds o la Cornovaglia”.

La villa dei Saltburn non è aperta al pubblico

Il film ha come protagonista l’attore irlandese Barry Keoghan, nei panni di uno studente invitato a trascorrere un’estate nella tenuta di un ricco compagno di classe. Durante la sua permanenza succedono tante cose. Charles Stopford Sackville, proprietario di Drayton House, ha spiegato al Mail on Sunday di avere sottovalutato l’interesse che il film avrebbe generato sulla sua proprietà.

Ha aggiunto che centinaia di persone si presentano lì ogni settimana per girare video e filmarsi mentre ballano all’aperto, in omaggio a una scena in cui Keoghan balla nudo nella villa. La struttura non è aperta al pubblico, quindi i visitatori non possono entrare.

La maggior parte dei visitatori è rispettosa, ma il comportamento di alcuni lo ha spinto a ricorrere a misure di sicurezza aggiuntive. Una cinquantina di persone, infatti, hanno tentato di entrare nella magione.