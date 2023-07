La denuncia social di Dj Hellen: “Palpeggiata mentre ero in auto”

L o sfogo su Instagram di Eleonora Rossi dopo l'aggressione: "A Milano non ci sentiamo più sicure". L'uomo è stato arrestato per violenza sessuale

Ci mette la faccia Eleonora Rossi, in arte Dj Hellen. L’artista parmense, molto nota nel mondo dell’hip hop, ha pubblicato un video su Instagram per raccontare l’aggressione subita a Milano pochi giorni fa.

La molestia subita da Dj Hellen

La 33enne si mostra ancora sotto shock per quanto accaduto in zona Famagosta la sera dello scorso 17 luglio: “Ero sotto casa di una mia amica quando si è avvicinato un ragazzo. È arrivato correndo e ha infilato un braccio dal finestrino provando a forzare la macchina”. Dj Hellen è stata palpeggiata con violenza al seno ma avrebbe potuto essere vittima di una violenza ben più grave: “Aveva delle intenzioni sicuramente pessime e io sono stata molto fortunata a essere in macchina, perché se fossi stata a piedi, questo mi aggrediva a 360, ragazzi”, spiega ancora terrorizzata ai suoi quasi 150mila follower.

L’arresto dell’aggressore

Dj Hellen ha suonato il clacson e gridato per attirare l’attenzione dei passanti e ha avuto la prontezza di riflessi per reagire: “Gli ho chiuso il braccio nel finestrino e ho fatto finta di accendere la macchina, solo allora è scappato”. La ragazza ha poi allertato le forze dell’ordine che hanno individuato e fermato l’aggressore. Si tratta di un 22enne originario del Senegal che è stato arrestato e ora dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

Lo sfogo di Dj Hellen

“Bisogna far qualcosa perché non siamo più sicuri, non siamo più sicure, non è normale che ci sia la media di quasi uno stupro al giorno”, è lo sfogo di Dj Hellen. La donna spiega perché ha deciso di raccontare cosa le è successo: “Queste cose possono rovinare per sempre la vita di una ragazza”. E fa un appello perché le vittime di violenza denuncino sempre i loro aggressori: “È giusto che queste persone non girino a piede libero”.