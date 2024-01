Liceo del Made in Italy: le iscrizioni aprono il 23 gennaio. Cos’è?

N asce nel nostro Paese una nuova scuola che promette di formare una classe dirigente in grado di promuovere le eccellenze italiane nel mondo. Ecco tutto quello che bisogna sapere

Dal 23 gennaio le famiglie italiane potranno iniziare a iscrivere i propri figli al Liceo del Made in Italy, un nuovo percorso liceale approvato dal Parlamento lo scorso 20 dicembre. Ma di che cosa si tratta?

Che cosa è il Liceo del Made in Italy

Il nuovo indirizzo di istruzione secondaria superiore ha come obiettivo quello di formare una nuova classe dirigente con le adeguate competenze per promuovere le eccellenze italiane nel mondo.

“L’istituzione di questo Liceo è una parte qualificante del percorso di valorizzazione, promozione e tutela delle eccellenze italiane”, ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Ha aggiunto: “Fornirà agli studenti la possibilità di approfondire gli scenari storici, geografici, artistici e culturali dello sviluppo industriale e del tessuto produttivo del nostro Paese. Ma anche di proiettarsi nel futuro con una solida formazione di base soprattutto nei campi economico, giuridico e tecnologico”.

Un vero liceo, ma con una marcia in più

Il liceo del Made in Italy sarà, dunque, un indirizzo scolastico a tutti gli effetti. La durata è quinquennale. Gli insegnamenti verteranno soprattutto su materie economiche, giuridiche e Stem. Previsti una serie di tirocini formativi nel triennio.

Sarà un istituto liceale a pieno titolo, al pari dei vari licei Artistico, Classico, Linguistico, Musicale, Scientifico e delle Scienze umane. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, non sostituirà il liceo Economico Sociale, che continuerà a esistere.

Come iscriversi

Le istituzioni scolastiche e le Regioni hanno già ricevuto la circolare del ministero con le indicazioni operative per consentire l’iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale per l’anno scolastico 2024-2025. Iscrizione che potrà avvenire sulla piattaforma UNICA a partire dal 23 gennaio.

Per tutte le altre scuole, l’invio delle domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico deve essere fatto dal 18 gennaio ed entro e non oltre il 10 febbraio. Le richieste di iscrizione vanno inoltrate esclusivamente online per le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, oltre che per i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Liceo del Made in Italy: quali materie si studiano?

La missione del liceo sarà fornire una preparazione completa. L’obiettivo è sostenere e promuovere le eccellenze italiane, la creatività e l’imprenditorialità. Ma che cosa si studia in questa nuova scuola?

Tra le materie previste nel nuovo Liceo del Made in Italy ci sono 132 ore annue di lingua e letteratura Italiana, 99 di storia e geografia, diritto, economia politica, lingua e cultura straniera, matematica con informatica.

Inoltre, sono previste 66 ore annue di seconda lingua e cultura straniera, scienze naturali e scienze motorie e sportive. Infine, 33 ore annue di storia dell’arte e religione cattolica o attività alternative.

Tirocini e percorsi formativi

Nel corso del triennio verranno affrontati temi come: economia e gestione delle imprese del Made in Italy, modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell’arte e dell’alimentare Made in Italy e mercati internazionali.

Per gli studenti sono previsti anche percorsi di tirocinio presso le aziende dei settori e gli enti del territorio interessati. Quanto alle competenze che verranno maturate, si va da gestione dell’impresa a tecniche, strategie e sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy.