Lo stipendio dei sindaci italiani raddoppia in tre anni

D al 1° gennaio 2024 i primi cittadini delle citta metropolitane guadagneranno 13.800 lordi al mese. Nel 2021 ne prendevano 7 mila

Nei prossimi mesi saliranno ulteriormente gli stipendi dei sindaci italiani, in alcuni casi fino a raggiungere quota 14 mila euro al mese (lordi). È quanto prevede una norma inserita dal governo di Mario Draghi che nell’allora legge di Bilancio stabilì un aumento graduale a partire dal 2022 per arrivare a completamento con il primo gennaio 2024.

La misura, scrive il Corriere della Sera, fu decisa per adeguare le indennità ferme da oltre vent’anni e per rendere appetibile l’incarico di primo cittadino a fronte dei rischi giudiziari.

Stipendio dei sindaci, gli incrementi in relazione agli abitanti

L’entità degli aumenti è calcolata in base alla dimensione del Comune da guidare: il 100% per i sindaci metropolitani, l’80% per i Comuni capoluogo di regione e quelli di provincia con popolazione superiore a centomila abitanti e così via fino al 16% per i sindaci dei Comuni con popolazione fino a tremila abitanti.

Retribuzioni raddoppiate nelle città metropolitane

Secondo i calcoli del Corriere, gli stipendi dei sindaci di Roma e Milano (e dei loro colleghi metropolitani), passeranno dai 7 mila euro lordi al mese del 2021 ai 13.800 lordi del 2024. Praticamente il doppio dell’importo nel giro di tre anni, eguagliando così la busta paga dei presidenti di regione.

Stipendio dei sindaci: le fasce

Nei capoluoghi di regione i sindaci arriveranno a guadagnare 11.400 euro lordi, mentre quelli dei capoluoghi di provincia dagli 11 mila ai 9.600 a seconda del numero di abitanti.

Tutti gli aumenti sono stati spalmati su diverse fasce legate appunto alla popolazione in ogni Comune. Così, riporta il Corriere, in una municipalità con un numero di abitanti compreso tra i 30 e i 50 mila, l’aumento per i sindaci si attesterà a 1.700 euro lordi al mese in più rispetto a due anni fa (si passa da 3.100 euro del 2021 a 4.830 del 2024).

Arriverà a 4 mila euro lordi mensili la retribuzione dei primi cittadini di paesi con abitanti tra 5 e 10 mila unità, mentre nelle amministrazioni con meno di 3 mila abitanti il compenso salirà a 2.208 euro lordi al mese dal 2024 con un incremento del del 15,83% in busta paga.