Oltre un milione di italiani in vacanza a ottobre: le mete preferite

S econdo una indagine di Coldiretti/Ixè, aumentano le persone che scelgono di andare in vacanza in autunno. Motivo: costa meno e c'è meno traffico sulle strade e nei luoghi di destinazione

Chi l’ha detto si possa andare in vacanza solo d’estate? Oltre 1,1 milioni di italiani nel 2023 hanno scelto di partire nel mese di ottobre. Quella di fare le ferie in autunno è una tendenza in crescita negli ultimi anni. Complice anche il caldo anomalo delle ultime settimane, in tanti stanno prenotando gite fuori porta o addirittura soggiorni lunghi in diverse destinazioni del Belpaese. È quanto emerge da una ricerca di Coldiretti/Ixè: il primo weekend di ottobre farà registrare numeri record per quanto riguarda le partenze.

Perché si va in vacanza in autunno

A indurre gli italiani a spostare sempre più avanti il calendario delle ferie non è solo il caldo anomalo. Partire in questo periodo permette di godere di alcuni vantaggi, primi fra tutti i costi minori e lo scarso affollamento sia sulle strade e sia nei luoghi di destinazione. Secondo Coldiretti, la ricerca del risparmio non è la sola ragione che spinge a partire in autunno. Le vacanze fuori stagione sono apprezzate soprattutto da coloro che cercano il relax e la tranquillità, lo scopo è riposarsi e tornare in forma e rilassati alla routine quotidiana. Ma quali sono le mete di chi sceglie di fare le vacanze nel mese di ottobre?

In vacanza a ottobre? Vince la montagna

Secondo le ricerca di Coldiretti/Ixè sta aumentando il turismo verso i luoghi di montagna. Gli italiani hanno voglia di natura e sempre più persone scelgono di recarsi nei parchi e nelle campagne, dove possono anche assistere e partecipare ad attività tradizionali, oppure avventurarsi nei boschi alla ricerca dei porcini, finferli e trombette. In particolare, sono circa 25mila le strutture agrituristiche del Belpaese scelte dai vacanzieri perché permettono di conciliare la buona tavola con la possibilità di stare all’aria aperta, il tutto senza rinunciare alle comodità e ai servizi offerti.

Tra funghi, tartufi e vendemmia

Non solo escursioni nella natura. Molti turisti stanno scegliendo le località di campagna perché desiderano divertirsi andando alla ricerca dei frutti dell’autunno: funghi e tartufi, soprattutto. C’è poi chi sceglie di assistere alla vendemmia, che in alcune località ancora continua, oppure chi partecipa alla raccolta delle olive.

In vacanza a ottobre? Il primato degli agriturismi

In Italia esistono oltre 24mila agriturismi. Durante il periodo estivo si è registrato il “pienone”. L’84% di queste strutture si trova in aree collinari e montane, e solo il 16% in pianura. Il che non è un caso, vista la tendenza di italiani e stranieri a privilegiare le vacanze in mezzo alla natura, dove poter usufruire anche di programmi ricreativi come equitazione, tiro con l’arco e trekking, oltre ad attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, corsi di cucina o di orticoltura.

Il fascino del mare in autunno

Non solo campagna. Le temperature ancora gradevoli stanno spingendo molti italiani a recarsi al mare. Questa stagione, infatti, offre l’opportunità di godersi le spiagge poco affollate e fare ancora il bagno, poiché l’acqua non è eccessivamente fredda. Tra le località più gettonate e facilmente raggiungibili in treno, magari per un weekend, ci sono la Liguria, in particolare Monterosso, il gioiello delle Cinque Terre, che offre ampie spiagge sabbiose dove si possono fare lunghe passeggiate, e la Toscana, soprattutto Viareggio. Tanti italiani stanno prenotando anche gite fuoriporta a Senigallia, nelle Marche, e in Puglia. Infine, molto gettonata anche la costa calabra, in particolare la località di Tropea.

Con le ultime partenze di ottobre finisce una stagione turistica di successo. Infatti, secondo Coldiretti 37,5 milioni gli italiani hanno trascorso una vacanza durante l’estate 2023.