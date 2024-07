Oggi vivere oltre i 100 anni è raro. I progressi della medicina, il miglioramento delle condizioni socioeconomiche in molte zone del mondo e una maggior consapevolezza su stili di vita più salutari hanno consentito un progressivo innalzamento dell’età media del genere umano. Se una volta erano casi straordinari, gli ultracentenari rappresentano ormai un segmento della popolazione in continua crescita. Oltre a superare un traguardo anagrafico simbolicamente così importante, l’ambizione di tutti sarebbe quello di invecchiare in salute.

Non è mai troppo tardi per adottare buone pratiche

Uno studio cinese sottolinea i tre pilastri essenziali per vivere una vita sana anche da ultracentenari: niente fumo, fare esercizio fisico e adottare una dieta sana e diversificata. Semplici pratiche comportamentali che non è mai troppo tardi mettere in pratica. I ricercatori hanno affermato che per gli individui, apportare piccoli cambiamenti sostenibili al proprio stile di vita, anche in età avanzata, può aumentare le probabilità di arrivare a 100 anni.

Studiate 1.454 persone di 100 anni o più

Una recente ricerca, condotta presso la Fudan University di Shanghai, ha evidenziato che gli anziani che seguono determinati stili di vita salutari hanno maggiori possibilità di superare la soglia dei 100 anni. Gli studiosi hanno analizzato 1.454 individui che avevano raggiunto o superato i 100 anni di età, confrontandoli con un gruppo di controllo di età superiore agli 80 anni ma che non aveva ancora raggiunto il secolo di vita.

Va rilevato che i risultati della ricerca, pubblicati sulla rivista Jama Network Open, sono stati auto-riportati, il che può portare a errori; inoltre lo studio è stato osservazionale, il che significa che può mostrare solo un’associazione, non un processo verificato di causa-effetto.

Gli indicatori di uno stile di vita sano

I ricercatori hanno stabilito un punteggio per uno stile di vita sano, che andava da zero a sei, in base ad abitudini alimentari, fumo, alcol, esercizio fisico, varietà della dieta e indice di massa corporea.

Fumo, attività fisica e dieta variegata

L’analisi ha dimostrato che coloro che avevano raggiunto punteggi elevati in tre specifici comportamenti avevano una probabilità maggiore di diventare centenari: non fumare, essere fisicamente attivi e seguire una dieta variegata, che comprendesse il consumo di un’ampia gamma di frutta, verdura, legumi e pesce.

Correlazione tra stile di vita e soglia dei 100 anni

I partecipanti con i punteggi più alti nello stile di vita, cioè tra cinque e sei, avevano il 61% di probabilità in più di diventare centenari rispetto a quelli con i punteggi più bassi, da zero a due.

I ricercatori hanno scoperto che non fumare mai aumentava le probabilità di raggiungere i 100 anni del 25% rispetto a chi fumava. Chi faceva regolarmente esercizio fisico aumentava le probabilità del 31% rispetto a chi non faceva mai esercizio fisico, e una dieta molto varia migliorava le probabilità del 23% rispetto alle diete meno variate, entrambe adottabili in età avanzata.

I fattori che non sembrano incidere sulla soglia dei 100 anni

Sorprendentemente, i ricercatori hanno scoperto che l’istruzione, lo stato civile e il consumo di alcol in età avanzata non incidono sulla durata della vita e che coloro che vivono in città hanno le stesse probabilità di raggiungere i 100 anni di coloro che risiedono in campagna.