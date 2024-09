Il principe Harry si sta preparando a una nuova pubblicazione del suo celebre libro di memorie Spare: un’edizione tascabile del saggio da record dovrebbe arrivare sugli scaffali a ottobre.

Spare, in ottobre la ristampa tascabile

Diventato il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi (1,43 milioni di copie vendute durante il primo giorno di vendita nel Regno Unito, Stati Uniti e Canada) il controverso memoir del principe Harry sarà ripubblicato in edizione tascabile. Lo riportano Publishers Weekly e The Bookseller secondo i quali il titolo sarà disponibile negli Stati Uniti e nel resto del mondo dal 22 ottobre. L’uscita nel Regno Unito avverrà due giorni dopo, il 24 ottobre.

Nuove rivelazioni nell’edizione di Spare?

Sebbene sia consuetudine per gli autori inserire una nuova prefazione, un epilogo o un capitolo per incoraggiare i lettori che hanno già acquistato la versione originale ad acquistare anche il formato tascabile, The Bookseller segnala che quest’ultimo non includerà alcun nuovo contenuto di Harry o nuove immagini, ma presenterà solo una “confezione di nuova concezione“.

Scongiurati i timori della famiglia reale

Sembrano dunque scongiurati i timori di Buckingham Palace sull’aggiunta di nuovi capitoli tali da gettare ulteriore discredito sulla famiglia reale dopo le rivelazioni esplosive di Spare, tra cui la presunta aggressione sferrata contro Harry dal principe William durante una discussione del 2019, il trattamento riservato da Meghan Markle al personale di Palazzo e le ammissioni di Harry sulle missioni di guerra durante il suo periodo nell’esercito britannico.

Harry e i rapporti con la Royal Family

Sembra passato un secolo da quel gennaio 2023, quando la Royal Family si era trincerata dietro al più classico dei “no comment” all’uscita di Spare. Da allora la monarchia ha salutato l’incoronazione di re Carlo e della regina Camilla alla quale Harry ha presenziato senza Meghan. Ma i reali si sono trovati ad affrontare soprattutto momenti complicati dopo il cancro diagnosticato a re Carlo nel febbraio 2024 e a Kate solo un mese più tardi.

Harry si è recato in Gran Bretagna per incontrare il padre dopo che la sua malattia è stata resa pubblica e ha rilasciato una dichiarazione congiunta con la moglie Meghan a sostegno della principessa Kate. Ma nonostante tutto pare che i rapporti tra i Sussex e la famiglia reale siano ancora parecchio tesi.