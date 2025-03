La Sapienza di Roma – per il quinto anno consecutivo – si conferma il primo ateneo al mondo per gli Studi classici e la Storia antica. Lo ha decretato la quindicesima edizione della classifica QS World University Rankings by Subject che fornisce un’analisi comparativa indipendente sulle prestazioni di oltre 1700 università in 100 Paesi e territori, in 55 discipline accademiche e cinque ampie aree di studio. Le università statunitensi si posizionano in testa in 32 discipline, mentre il Regno Unito in 18.

La Sapienza in vetta negli Studi classici e nella Storia antica

L’edizione 2025 del report QS World University Rankings by Subject attesta per il quinto anno consecutivo il primato de La Sapienza nella materia classics and ancient history con il punteggio di 99.1 e quello nazionale in due aree tematiche su 5: arts & humanities e natural sciences, rispettivamente al 40mo e 61mo posto mondiale.

Politecnico di Milano primo fra gli atenei italiani

Tra le migliori università italiane al mondo, oltre a La Sapienza per studi classici e storia antica, si segnalano il Politecnico di Milano che si conferma il primo ateneo italiano, conquistando il 111esimo posto nella classifica globale (sesto posto nel settore Arte e design e settimo in Architettura e Ambiente costruito).

Università, come si colloca l’Italia a livello globale

A livello globale, tre università italiane figurano tra le prime 150. Oltre al Politecnico milanese, che occupa il 111esimo posto nella classifica globale, compare La Sapienza al 132esimo posto e l’Alma Mater di Bologna al 133esimo. Tra i Paesi dell’Ue, l’Italia occupa il secondo posto, dietro solo alla Germania. Tuttavia, le performance mostrano un peggioramento e nessuna rientra tra le prime cento al mondo. L’Italia si colloca così al settimo posto per numero di voci in classifica e per numero di università classificate.

Ad Harvard lo scettro di migliore ateneo del mondo

L’Università di Harvard è la più performante al mondo: si è aggiudicata il primo posto in 19 discipline. Segue il Mit (Massachusetts Institute of Technology), che primeggia in 12 discipline.

Università Usa al top in 32 discipline

I risultati vedono le università statunitensi in testa in 32 discipline, quasi il doppio del concorrente internazionale più vicino, il Regno Unito, con 18 discipline. Sempre a livello mondiale, Singapore si distingue per essere al terzo posto per numero di piazzamenti nella top ten, con 33 voci, subito dopo il Regno Unito e gli Stati Uniti.

