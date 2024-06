R oberto Baggio aggredito durante una rapina in villa durante Italia-Spagna. Tutta la famiglia rinchiusa in una stanza da malviventi armati

Momenti di terrore per Roberto Baggio e i suoi familiari, vittime di una violenta rapina all’interno della loro villa in provincia di Vicenza. Una banda di malviventi armati ha fatto irruzione nell’abitazione mentre l’ex bomber della nazionale stava assistendo con i congiunti alla partita dell’Italia contro la Spagna. Nel corso di una colluttazione con uno dei rapinatori, l’ex fantasista è stato colpito in fronte con il calcio di una pistola.

L’incursione dei malviventi durante Italia-Spagna

La banda di malviventi, pare fossero cinque e armati, si è introdotta nell’abitazione del “Divin codino” – che si trova in posizione isolata presso Altavilla Vicentina – proprio mentre Baggio e i suoi familiari stavano guardando in tv il match degli azzurri agli Europei.

Roberto Baggio aggredito da un rapinatore

Secondo quanto riferiscono i siti di informazione locali, Baggio avrebbe cercato di fermare i malviventi, ma uno di loro lo avrebbe colpito in fronte con il calcio di una pistola.

La famiglia rinchiusa in una stanza

L’ex Pallone d’oro e i familiari sono stati rinchiusi in una stanza, mentre i ladri hanno iniziato a portare via oggetti preziosi e denaro. Il bottino non è ancora stato quantificato.

La grande paura e l’arrivo del Carabinieri

Quando la banda ha lasciato la villa, Baggio è riuscito a liberarsi sfondando la porta e a chiamare i carabinieri. Il militari della compagnia di Vicenza, sopraggiunti sul posto, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

La tenuta di Baggio ad Altavilla Vicentina

L’ex calciatore, nativo di Caldogno (Vicenza), da circa 15 anni si è stabilito con la moglie Andreina e i tre figli nella sua tenuta agricola, che si trova al centro di un grande appezzamento di campagna e boschi, su una collina che sovrasta Altavilla Vicentina.