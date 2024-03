Festa della Donna 2024: iniziative e collab dedicate all’8 marzo

L '8 marzo è il giorno dedicato alle donne. Scopri tutte le iniziative, le collab moda, le edizioni speciali e le capsule collection pensate per festeggiare la Giornata Internazionale della Donna

Da centoquindici anni l’8 marzo è la Giornata Internazionale della Donna. Molto di più di un mazzo di mimose e una cena con le amiche, è un’occasione per riflettere su quanto abbiamo conquistato e su quanto ancora ci viene negato. E perché non farlo anche attraverso la moda, l’arte, il cinema e tutte le altre forme d’espressione che conosciamo? Ecco i brand e le realtà che hanno lanciato capsule collection, eventi solidali e iniziative dedicate alla Festa della Donna 2024.

WOMEN 4 WOMEN, la capsule di Skills and Genes

Tre t-shirt realizzate da tre donne, designer e artiste d’eccezione. Un profilo bidimensionale che stilizza i tratti di un volto femminile. Un’onda morbida che scorre e si trasforma in un disegno ispirato dal movimento “Free the nipple”. Un’arte trasformativa che rappresenta il conflitto tra le energie profuse nel raggiungimento dei propri obiettivi e le avversità che lo impediscono. Trovi la capsule di Skills and Genes sui canali diretti del brand a partire dall’8 marzo. Il 30% del ricavato sarà devoluto all’associazione Edela, a tutela e sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie.

LaMunt Crew: community di donne che amano la montagna

By women for women non è solo un claim per LaMunt, brand di abbigliamento nato per la mountain experience. Significa piuttosto – e in primis – dare voce alle esigenze delle amanti della montagna. Con questa promessa: farle sentire donne completamente a proprio agio. Come? Abbinando comfort, performance e funzionalità a un design femminile che asseconda la silhouette senza cadere negli stereotipi “rosa”. Trovi le tre collezioni di LaMunt – trekking, relax e hiking – sul loro sito.

Libere e uguali, il progetto di Donna Moderna

Libere sulla carta, ma nella realtà? Secondo l’ultimo Global Gender Gap Index, il rapporto del World Economic Forum che definisce i livelli di parità nell’ambito dell’istruzione, della politica e dell’economia, l’Italia è scivolata nel 2023 dalla 63esima alla 79esima posizione. È per questo che Donna Moderna lancia Libere e uguali. Per una nuova idea di parità, un progetto lungo un anno, realizzato con la collaborazione scientifica dell’Università Statale di Milano. Il primo appuntamento che devi segnarti in agenda è l’8 marzo dalle ore 11 alle 12.30 nell’Aula Magna dell’Università Statale. Cosa faremo? Te lo raccontiamo qui!

Dalla disparità di genere alla liberazione sessuale: i contenuti di arte.tv per la Festa della Donna

La piattaforma di streaming europea celebra l’8 marzo con una selezione di contenuti dedicati alla condizione femminile nel passato e nel mondo contemporaneo. I temi sono tanti: dalla misoginia alle minacce sessiste sui social network, passando per le figure femminili che hanno cambiato il corso della Storia, fino al “neo-perreo”, un genere musicale derivato dal raggaeton che, dalla sua nascita in Cile, si sta trasformando in un’arma di liberazione sessuale. Tutti i titoli – gratuiti – sono disponibili sul sito di arte.tv o sulle app della piattaforma.

La street art di KOCCA

Un maxi-murales che colora Largo La Foppa, situato nella zona tra Via della Moscova e Corso Como: omaggia così le donne KOCCA, brand italiano di abbigliamento femminile. L’intervento artistico è un tripudio di colori firmato dal graffiti artist Mathieu Romeo, che ha usato il suo tipico stile urbano per veicolare un messaggio vivo e pulsante nelle vene della città di Milano: amore e rispetto. Lo puoi ammirare fino al mese di agosto 2024.

Star Bene in malattia, l’incontro organizzato da Fondazione Libellule Insieme

Sembra una contraddizione, ma non lo è. «Star bene in malattia è possibile, perché è possibile raggiungere una buona qualità della vita nonostante un tumore». È questo uno dei pilastri di Fondazione Libellule Insieme ETS, che proprio a questo tema ha dedicato un incontro gratuito e aperto a tutti. L’appuntamento è per venerdì 8 marzo 2024 alle 18 in Cascina Cuccagna, a Milano. Nella prima parte dell’incontro, la Dottoressa Paola Martinoni sensibilizzerà i partecipanti sull’importanza della prevenzione del tumore mammario. Seguirà poi un approfondimento sull’importanza dell’estetica in oncologia, per favorire una migliore qualità della vita delle pazienti, a cura di Angela Noviello, Direttore Italia OTI Oncology Training.

La dolce capsule di Guido Gobino

8 marzo tutti i giorni è la nuova capsule edition di Guido Gobino dedicata alle donne. Per rimarcare il messaggio, rimarrà in vendita tutto l’anno. Cosa contiene? Dolci cuoricini in due ricette inedite, ideate in esclusiva per l’occasione: cioccolato bianco con noci pecan e mandorle e fondente al 72% con il cacao Monorigine Perù, in produzione limitata, con delicate note acide, agrumate e un finale speziato. Per ogni scatolina venduta l’azienda devolverà due euro a Scarpetta Rossa, associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne. Trovi la capsule edition nelle Botteghe di Torino e Milano e sullo shop online.

Alexa e ActionAid contro la violenza verbale

A partire dall’8 marzo, se dirai “Sei un’idiota” o “Sei cretina” ad Alexa, lei – anziché zittirsi – risponderà così: «L’abuso verbale è spesso all’origine della violenza maschile contro le donne, un fenomeno globale che coinvolge una donna su tre. Quando la violenza è agita da parte del partner, il rischio di sviluppare depressione è superiore del 63%. Contro la violenza sulle donne, usiamo la nostra voce. Invitami a raccontarti di più con “Di’ la tua”, o visita actionaid.it». L’assistente vocale di Amazon userà cioè la sua voce per sensibilizzare sull’impatto della violenza verbale che, spesso, precede quella fisica, sessuale, economica.