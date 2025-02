Il 17 febbraio è la Giornata Nazionale del Gatto, un’occasione speciale per celebrare il legame profondo che lega gli italiani ai loro amici felini. Per l’occasione Mars – tra le principali multinazionali alimentari a proprietà privata del mondo, attiva nel settore degli snack e del petfood – ha voluto analizzare i comportamenti e le opinioni dei proprietari degli animali domestici in Italia. Lo ha fatto attraverso il Global Pet Parent Study dal quale è emerso che i gatti non sono semplici animali domestici, ma veri e propri membri della famiglia che migliorano la vita dei proprietari, portando innumerevoli benefici: dal sollievo da ansia e stress al divertimento.

Gatti in famiglia, tutti benefici

Dall’analisi di Mars emerge che la metà dei proprietari di gatti si considera molto soddisfatto di essere un pet parent e, per il 20% il proprio gatto rappresenta la cosa più importante in assoluto. La soddisfazione nel rapporto con il proprio pet si basa su aspetti emotivi e psicologici: il 44% dei proprietari afferma infatti che il proprio gatto li aiuta a ridurre stress e ansia, mentre il 43% sente che il micio «completi la famiglia» e apprezza l’amore incondizionato dell’animale. Inoltre, il 41% trova grande gioia nelle risate che il comportamento del gatto suscita, e il 39% riconosce i benefici nell’interazione quotidiana con il proprio felino.

Razze e nomi più diffusi

In Italia, l’adozione di gatti è spesso un gesto spontaneo: il 65% dei proprietari ha accolto il proprio micio senza pianificarlo. Il 70% dei gatti, infatti, arriva nelle famiglie attraverso canali informali: da amici, parenti o adozione di gatti randagi. Questa spontaneità si riflette anche nel fatto che meno di un proprietario su cinque (18%) ha adottato un gatto di razza. Se la maggior parte dei gatti posseduti in Italia è meticcia, tra le razze più diffuse ci sono il Certosino (17%), il Persiano (15%), l’Europeo (11%) e il Siamese (9%). Rispetto ai nomi, gli italiani non rinunciano alla tradizione: quelli più diffusi sono i classici Micio, Felix e Briciola.

L’impegno di Mars nelle politiche pet friendly

Mars Petcare si impegna nella creazione di A Better World for Pets: i pet rendono il nostro mondo migliore, per questo Mars vuole creare un mondo che sia migliore anche per loro. In quest’ottica, Mars è stata una delle prime aziende, a livello globale e in Italia, ad adottare stabilmente politiche pet friendly nei propri uffici. Un impegno che si estende oltre i luoghi di lavoro, con il programma Better Cities for Pets, che mira a rendere le città più accoglienti per cani e gatti, sviluppando spazi pensati per le loro esigenze e a supporto dei pet parent. Inoltre, l’azienda è da sempre attiva nel combattere il problema dell’abbandono degli animali e supportare le adozioni responsabili, sensibilizzando sull’importanza di offrire una casa amorevole ai pet senza dimora.

