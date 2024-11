Un’indagine condotta da Class Central, piattaforma di corsi online, ha svelato quali sono le professioni più desiderate dalla Generazione Z, quella che include i nati tra il 1997 e il 2012. Il sondaggio ha analizzato l’utilizzo degli hashtag su Instagram, rivelando quali carriere suscitano maggiore interesse tra i giovani. I risultati mostrano una netta preferenza per i settori creativi, spesso legati al mondo dei social media.

Professioni più desiderate: la top 10

Al primo posto nella classifica dei lavori più desiderati tra i membri della Gen Z troviamo quello di modella/o, con ben 380 milioni di post associati a parole come #model, #modellife e #modelagency. Al secondo posto, si colloca un generico artista, con 345 milioni di post, seguito dalla professione di fotografa/o al terzo posto con 268 milioni di menzioni.

Fra le altre carriere più gettonate, altre professioni molto legate al mondo digitale e al personal branding, come la truccatrice/ore (149 milioni di post), il blogger (127 milioni) e le occupazioni nel marketing (86,5 milioni). Segue la professione di cantante con 70,6 milioni di post, mentre il personal trainer è in ottava posizione con 58,9 milioni di hashtag. Chiude la top ten l’attrice/ore (52,9 milioni di post) e l’influencer (50,2 milioni).

Pexels

Giovanissimi lontani dalle carriere tradizionali

I lavori tradizionali come il medico, l’ingegnere, l’avvocato e l’astronauta non occupano le posizioni di vertice in questa classifica. Il medico, ad esempio, si trova al 24° posto, con “solo” 18,3 milioni di hashtag. Anche l’ingegnere e l’avvocato hanno piazzamenti relativamente bassi, rispettivamente al 30° e al 32° posto. L’astronauta, simbolo per eccellenza delle carriere scientifiche, appare al 47° posto con 2,5 milioni di post. Risultati che evidenziano come la Generazione Z si stia sempre più orientando verso professioni che possono essere facilmente condivise e valorizzate sui social media, piuttosto che su carriere tradizionali, più tecniche e lontane dai riflettori.

Generazione Z attratta dai settori creativi

Dhawal Shah, CEO di Class Central, ha commentato i risultati dello studio, sottolineando come la Generazione Z sia attratta principalmente dai settori creativi. «Questo studio dimostra che la Generazione Z sia attratta dai settori più creativi, in particolare quelli che sono diventati fortemente interconnessi con i social media, come i blog e l’influencer», ha dichiarato Shah.

I lavori più gettonati per la Generazione Z secondo Instagram

Ecco la lista completa dei 20 lavori più citati su Instagram dagli adolescenti, in base al numero di hashtag utilizzati:

Modella/o – 380.000.000 post Artista – 345.000.000 post Fotografa/o – 268.000.000 post Truccatrice/ore – 149.000.000 post Blogger – 127.000.000 post Marketing – 86.500.000 post Cantante – 70.600.000 post Personal trainer – 58.900.000 post Attrice/ore – 52.900.000 post Influencer – 50.200.000 post Style blogger – 49.900.000 post Ballerina/a – 49.800.000 post Cuoca/o – 45.600.000 post Scrittrice/ore – 44.600.000 post YouTuber – 35.200.000 post Stilista di moda – 32.600.000 post Creatore di contenuti – 26.600.000 post Atleta – 25.300.000 post Parrucchiere – 25.000.000 post Nail artist – 22.300.000 post

