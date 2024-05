I pazienti curati da medici donna vivono più a lungo: lo studio

M aggiori probabilità di guarire per le persone curate da un medico donna piuttosto che un omologo uomo: cosa dicono i dati

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, i pazienti curati da medici donna hanno tassi di mortalità più bassi rispetto a quelli curati da medici uomini.

Medici donna, i risultati rispetto agli omologhi uomo

La ricerca, condotta dal team del dottor Yusuke Tsugawa, professore associato di medicina presso l’Università della California, ha coinvolto circa 485.100 pazienti di sesso femminile e 318.800 pazienti di sesso maschile sotto cura tra il 2016 e il 2019. Dai dati esaminati è emerso che il tasso di mortalità per le pazienti trattate da un medico donna è stato dell’8,15% rispetto all’8,38% se curate da un medico uomo. Del 10,15% il tasso di mortalità per gli uomini seguiti da una dottoressa contro il 10,23% se assistiti da un uomo.

“Ciò che i nostri risultati indicano è che i medici uomo e donna praticano in modo diverso e queste differenze hanno un impatto significativo sull’esito della salute dei pazienti”, ha affermato Tsugawa. “Ulteriori ricerche sui meccanismi che collegano il genere del medico ai risultati sui pazienti e sul motivo per cui il vantaggio di ricevere assistenza da medici donne è maggiore per le pazienti di sesso femminile, potrebbero suggerirci come arrivare a risultati migliori nella cura dei pazienti a tutti i livelli”, ha aggiunto il dottore.

Perché i medici donna sono considerati migliori?

Il dottor Christopher Wallis, professore assistente presso la divisione di urologia dell’Università di Toronto, ha dichiarato a Medical News Today di non sentirsi sorpreso circa i risultati della ricerca. Pur non avendo preso parte in prima persona al recente studio, Wallis ha analizzato le differenze tra chirurghi uomini e donne e i rispettivi esiti postoperatori.

“In molti campi della medicina, numerose ricerche hanno dimostrato risultati migliori tra i pazienti trattati da medici donna. I dati dello studio in oggetto non fanno che confermare quei risultati”, ha affermato.

“Il fatto che non ci siano sorprese è dato da varie ragioni – prosegue Wallis -. In primo luogo, dai dati che risalgono a decenni fa, sappiamo che le donne e gli uomini praticano la medicina in modo differente, in particolare per stili di comunicazione e aderenza alle linee guida. Non mi sorprende quindi vedere queste differenze riflettersi nei risultati sui pazienti. In secondo luogo, sia nella società che nella medicina, le donne sembrano generalmente più preparate rispetto agli uomini. In ambito chirurgico ciò potrebbe spiegare alcune delle differenze che abbiamo osservato in questi casi”, ha aggiunto Wallis.

Medici donna, più attenzione al paziente

Oltre a rispettare standard più elevati rispetto ai colleghi uomo e ad avere stili di comunicazione più efficaci, le dottoresse trascorrono più tempo a parlare con i loro pazienti, esaminando le loro cartelle cliniche e mettendo in atto accuratamente i vari protocolli.

“Le prove che ci arrivano dal contesto ambulatoriale dimostrano che i medici donna trascorrono più tempo sulla cartella clinica elettronica rispetto agli uomini e forniscono cure di qualità superiore“, ha affermato a Medical News Today la coautrice dello studio, la dott.ssa Lisa Rotenstein dell”Università della California. “In ambito operatorio, le dottoresse dedicano più tempo alla procedura chirurgica e hanno tassi più bassi di riammissioni postoperatorie. Dobbiamo chiederci come fornire formazione e incentivi affinché tutti i medici possano emulare le cure fornite dalle dottoresse”, ha aggiunto.

Guardare… e imparare

“Mi piacerebbe che i medici uomo esaminassero seriamente questi dati e si interrogassero sulle proprie pratiche. C’è spesso la tendenza a sottovalutare dati come questi perché sono ritenuti scomodi. Ma una visione di questo tipo non aiuterà i pazienti”, ha commentato a Medical News Today il dottor Arghavan Salles, professore associato di medicina presso l’Università di Stanford.