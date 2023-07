Miss Olanda, vince la modella trans Rikkie Kollé

P arteciperà a Miss Universo in programma nel mese di dicembre a El Salvador. In un post: "Non lasciare mai che qualcuno ti dica cosa è meglio per te"

È Rikkie Kollé la prima transgender a essere eletta Miss Olanda. Ventidue anni, proveniente da Amsterdam, rappresenterà i Paesi Bassi al prossimo concorso di Miss Universo in programma a dicembre a El Salvador. Nel 2018 la neo reginetta di bellezza si era fatta conoscere arrivando in finale in una competizione televisiva per la migliore top model olandese.

Rikkie Kollé, la felicità in un post

“L’ho fatto!” ha scritto Kollé esprimendo tutta la sua felicità in un post su Instagram dopo la sua vittoria all’AFAS Theater di Leusden. “Ho reso orgogliosa la mia comunità e ho mostrato che si può fare”, ha aggiunto in olandese con un’emoji della bandiera trans azzurra, rosa e a strisce bianche.

“D’ispirazione contro le discriminazioni”

Raemke Verdegam, presidente dell’organizzazione Transgender Network, si è felicitato per la nomina sottolineando che la storia di Rikkie “dimostra quanto sia importante essere se stessi“, augurandosi che la sua esperienza “possa essere d’ispirazione” per coloro che combattono le discriminazioni a cui sono soggetti in famiglia e nella società.

“A testa alta come una donna trans”

Durante la competizione, che ad aprile ha ristretto il numero di partecipanti a dieci finaliste, Kollé ha utilizzato la sua piattaforma per promuovere una visione più inclusiva del mondo dei concorsi e per incoraggiare altre persone a sentirsi ispirate.

“Miss Universo ci ha chiesto di descriverci in una parola“, ha condiviso Kollé in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram il mese scorso. “La parola che ho scelto è ‘vittoria‘, perché da ragazzino ho affrontato con forza tutto ciò che è capitato sul mio cammino. E guardatemi ora, qui, a testa alta come una donna trans forte e sicura di sé”.

“Diventa la migliore versione di te stesso”

“Non dimenticare mai che possiamo farcela insieme, non sei solo su questo pianeta. Non smettere mai di sognare, di dare il massimo e abbi sempre fiducia in TE!”, ha scritto Miss Olanda nella didascalia di un suo post. “Non lasciare mai che qualcuno ti dica cosa è meglio per te, perché l’unica cosa che conta è che tu diventi la migliore versione di te stesso”.

Donne trans a Miss Universo: la volta di Ángela Ponce

Se Kollé dovesse vincere Miss Universo, sarebbe la prima trans a indossare la tiara di donna più bella al mondo. Il concorso di bellezza ha aperto alla partecipazione delle donne trans nel 2012. Nel 2018 la spagnola Ángela Ponce è stata la prima concorrente transgender a parteciparvi, senza tuttavia arrivare alla fase finale.

L’attivista a Miss Porto Rico

Il mese prossimo anche l’attivista Daniela Arroyo González cercherà di entrare nella storia come la prima donna trans a vincere Miss Porto Rico e a prendere parte alla competizione Miss Universo 2023.