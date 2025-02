Anche nel 2025 in occasione del Festival l’intera città di Sanremo sarà la capitale della musica italiana, non solo grazie ai cantanti e a tutti i protagonisti della kermesse che la animeranno in ogni angolo con interviste e incontri, ma grazie a una serie di iniziative immersive organizzate per tutti i visitatori. Come l’anno passato, le canzoni presentate all’Ariston prendono vita e ispirano gli artisti a creare spazi in cui discutere delle tematiche che portano in gara, incontrare i fan e, perché no, divertirsi un po’.

Se anche tu sarai a Sanremo per il festival e non sai come muoverti, abbiamo preparato questa piccola guida che ti servirà da mappa per incontrare i tuoi artisti preferiti e vivere al massimo il 75esimo Festival della canzone. Ma le iniziative non sono riservate solo a chi sarà in Liguria, leggere per credere!

Francesca Michielin: la stanza fiorita

Dal 3 al 15 febbraio LEGO Italia e Francesca Michielin uniscono le forze per dare vita a un’esperienza unica, fatta di emozioni, colore e condivisione. Al centro dell’iniziativa c’è la linea LEGO Botanicals, che invita tutti a riscoprire il piacere di regalare un fiore che dura per sempre: dal 3 all’11 febbraio tutti i fan potranno inviare a Francesca Michielin pensieri e racconti d’amore tramite il suo profilo Instagram, accompagnandoli con l’immagine del fiore LEGO Botanicals che meglio rappresenta i loro sentimenti.

La magia prenderà vita poi nella Stanza Fiorita LEGO, un luogo speciale dove la cantante raccoglierà e leggerà alcune dediche che le sono arrivate, trasformandole in un racconto collettivo sulle connessioni che contano davvero.

Iniziative Sanremo 2025: pausa dolce con Rose Villain

Dall’11 al 15 febbraio sarà aperto il Villain Cafè in via Carli 6 a Sanremo. Uno spazio in cui i fan potranno immergersi nel mondo Villain e incontrare Rose in più occasioni durante le giornate che la vedranno tra i protagonisti del Festival.

Achille Lauro, R. M. Confidential

Achille Lauro una ne fa e cento ne pensa: il suo grande ritorno sul palco dell’Ariston non è che la conferma. “Sarà solo la punta dell’iceberg di un anno incredibile”, ha raccontato in occasione della presentazione del suo singolo in gara a Sanremo, e del tour che seguirà (che già ora conta due date esclusive al Circo Massimo).

Anche il progetto di Incoscienti giovani all’Ariston vede solo l’inizio, perché poi si svilupperà a Sanremo anche attraverso uno spazio speciale, R.M. Confidential, dove per la prima volta l’artista accoglierà

amici e ospiti in un luogo dove la musica sarà la protagonista. Si parlerà di nuovi artisti, nuove prospettive, ci si scambierà consigli e ispirazioni. E, come ha anticipato ridendo lui, il tutto sarà accompagnato da drink di qualità. Immancabile.

Clara: la farmacia dell’amore

Per curare la Febbre che sale e scende, Clara regala ai suoi fan la Farmacia dell’amore, un posto sicuro dove si alterneranno diverse attività dedicate all’amore per se stessi, alla conoscenza di sé e a momenti di svago più leggeri e divertenti. Ogni giorno, infatti, sarà adibito presso la Farmacia dell’amore uno sportello d’ascolto aperto a chiunque voglia parlare con un terapeuta, sensibilizzando all’importanza della cura di sé, delle proprie emozioni e della propria salute mentale, tema molto importante per l’artista.

Sarà presente una psicologa per promuovere il benessere psicologico e sensibilizzare sui temi dell’amore e delle relazioni, offrirà sedute gratuite di ascolto della durata di 30 minuti, pensate per chi desidera esplorare dinamiche affettive, affrontare difficoltà relazionali o semplicemente prendersi uno spazio di riflessione e supporto emotivo. Le consulenze, pensate come un primo momento di confronto, saranno un’occasione per scoprire nuovi strumenti per comprendere sé stessi e le proprie relazioni, in un ambiente accogliente e non giudicante. Inoltre, verranno affrontate delle tematiche legate all’educazione sessuale e affettiva, così come alla libertà e alle relazioni insieme a MySecretCase, che sarà media partner e presenzierà all’interno della Farmacia dell’Amore, realizzando, per l’occasione, anche un podcast.

Noemi e la Gialappa’s

Anche Noemi partecipa a Sanremo con rinnovato entusiasmo, accompagnata da un’inedita collaborazione con la Gialappa’s Band. Per la prima volta, la cantautrice collaborerà con il celebre duo comico nel raccontare sui suoi social l’intensa settimana sanremese, offrendo un punto di vista sul Festival del tutto nuovo e fuori dagli schemi insieme ad altre sorprese.

Insieme al duo, noto per l’ironia tagliente e lo stile inconfondibile, Noemi offrirà al pubblico la possibilità di scoprire il Festival attraverso gli occhi di una protagonista in gara, tra prove, incontri, momenti di preparazione e attimi di pura spontaneità, il tutto filtrato dalla sagacia della cantautrice e dall’umorismo dissacrante della Gialappa’s. Questa collaborazione esclusiva, che segna un nuovo incontro tra musica e comicità, promette di sorprendere e coinvolgere, regalando al pubblico un modo diverso di vivere i momenti sanremesi, tra performance indimenticabili e un tocco di ironia.

Iniziative Sanremo 2025: gli spazi dei brand

Non saranno solo i cantanti a creare spazi esclusivi in giro per la città: quest’anno sono tantissimi i brand che approderanno in Liguria e permetteranno a tutti i presenti di vivere il festival da protagonisti. Ecco alcune delle nostre iniziative preferite.

Le iniziative di Coca-Cola: Casa Coca-Cola

Coca-Cola per il secondo anno consecutivo sarà Partner del Festival di Sanremo, e qual miglior occasione per il ritorno di Casa Coca-Cola, lo spazio che l’azienda ha inaugurato lo scorso anno per celebrare i momenti condivisione, oltre all’iconica bottiglia Coca-Cola in vetro.

A partire dall’ingresso esperienziale, i visitatori saranno catapultati all’interno di un’area all’insegna del relax e dello stare insieme. Sin dall’entrata, le iconiche bottiglie in vetro accoglieranno tutti con il loro design inconfondibile, in grado di richiamare immediatamente il gusto unico della bevanda.

Come partecipare a Casa Coca-Cola

Casa Coca-Cola quest’anno aprirà le sue porte, presso l’ultimo piano del Palafiori di Sanremo, anche ai consumatori, che potranno vincere l’ingresso nello spazio e vivere in prima persona la magia del Festival di Sanremo 2025 con Coca-Cola. Grazie al concorso Sanremo Insieme, Pizza e Coca-Cola, acquistando un menù Coca-Cola nei locali aderenti all’iniziativa, si potrà anche vincere una serata nell’esclusiva location.

I momenti in Casa Coca-Cola trascorreranno poi con speciali cooking show mentre alla sera lo spazio si trasformerà diventando il suggestivo palcoscenico di Divano Coca-Cola. Qui, da martedì a sabato, la conduttrice Annie Mazzola, affiancata dai due host Aurora Ramazzotti e Gli Autogol, accoglieranno ogni sera ospiti diversi per commentare insieme il Festival.

Iniziative Sanremo 2025: LEGO a Sanremo

Oltre alla collaborazione con Francesca Michielin, la famiglia LEGO conquista le strade con la spettacolare Cargo Bike Floreale LEGO, una creazione firmata dal LEGO Certified Professional Riccardo Zangelmi che dall’11 al 15 febbraio porterà un’ondata di colore per le vie di Sanremo, regalando a tutti un piccolo omaggio floreale in mattoncini LEGO da costruire per lasciare un ricordo speciale di questa esperienza.

In uno di questi giorni, Francesca Michielin sarà presente per celebrare il progetto e vivere da vicino l’energia e la creatività della Cargo Bike Floreale LEGO, incontrando i suoi fan e condividendo con loro la magia di questa esperienza unica. E sempre durante la settimana Sanremese, LEGO Italia svelerà una sorpresa esclusiva, con protagonisti i set floreali della collezione LEGO Botanicals.