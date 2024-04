T ikTok e il Salone del Libro celebrano il successo del #Booktok con i TikTok Book Awards, la premiazione in cui i vincitori vengono eletti direttamente dalla community del social

«Se non avessimo avuto una vita immaginaria, non avremmo forse trovato le strade della vita creativa, o non ci sarebbe venuto in testa di cercarle», raccontava Natalia Ginzburg nel libro Vita Immaginaria, una raccolta di scritti (usciti per la prima volta nel 1974) in cui l’autrice si interrogava su diversi temi della realtà e di come viene raccontata.

A dare il titolo all’opera è uno scritto conclusivo che contiene riflessioni sull’importanza dell’immaginazione e della fantasia. È sulla base di esso che è stato definito il tema della 36esima edizione del Salone del Libro (a Torino dal 9 al 13 maggio): «un territorio sorprendente e misterioso dove lo sguardo si fa libero di contemplare le vite immaginarie, riprodursi e crescere in modo autonomo, dando vita a un patrimonio di infinite possibilità».

La GenZ riscopre la Vita Immaginaria

In un presente in cui il lavoro è sempre più fagocitante e il valore della persona sembra essere unicamente legato alla sua capacità di produrre, lo spazio che riserviamo all’immaginazione sembra essere sempre meno. Ma qualcosa forse comincia a cambiare.

Bastano pochi minuti passati sul social più amato dalla GenZ, TikTok, per rendersi conto che chi è cresciuto nel vortice dei social, comincia a valorizzare stili di vita più lenti. Tra i creator più influenti non ci sono maestri di vita o campioni impareggiabili, ma ragazze che cucinano i piatti “from scratch”, o abbandonano le città per riscoprire la calorosità dei cottage. E tra le vere e proprie celebrità nate dal social network, sono sempre di più le Booktokers, ovvero le influencer della lettura.

L’impatto culturale del #Booktok

Non stupisce dunque che sia TikTok a partecipare al Salone anche quest’anno come Official Entertainment Partner. Con oltre 30 milioni di post, #Booktok – l’hashtag ufficiale della comunità dei lettori sull’app – è uno dei più usati e la lettura è una vera e propria moda che ha contribuito a far crescere il mercato editoriale in particolare dopo la pandemia.

Lo dimostrano le classifiche, che dipendono sempre più dai nomi delle autrici più amate sul social network, una fra tutte Erin Doom che con il suo Fabbricante di Lacrime ha venduto oltre 700mila copie. Ma anche i dati Aie secondo cui la spesa di libri solo nel 2023 è salita di +17% rispetto al 2019, o ancora autrici come Madeline Miller che hanno visto i loro libri ottenere successo solo dopo essere diventati popolari sull’app (La canzone di Achille ha avuto un record di vendite 8 anni dopo la pubblicazione).

Grazie a TikTok, la lettura non viene più vista come un hobby da praticare in solitudine, ma aiuta a creare comunità affiatatissime. Spopolano infatti i video in cui i creator si riprendono mentre leggono in silenzio e milioni persone si connettono per mantenere insieme la concentrazione. I più seguiti organizzano “ritiri di lettura” in cui incontrano i fan e passano weekend fuori porta con pomeriggi interi dedicati alla lettura. Ma la miglior rappresentazione della “Vita immaginaria” che offre TikTok è forse il trend dei “pov”, in cui migliaia di lettori ricreano le loro scene preferite dei libri o registrano le loro reazioni una volta raggiunti i punti salienti.

I TikTok Book Awards

È ormai innegabile l’impatto dell’app sul sistema culturale italiano e non poteva non rivendicare un posto d’onore al Salone, luogo d’incontro per eccellenza di tutti gli amanti della lettura. Oltre al ruolo di Official Entertainment Partner, per celebrare la community di TikTok quest’anno ci sarà uno stand più grande e alle quattro giornate del Salone verrà dedicato uno spazio digitale (dove sarà possibile esplorare i contenuti e le conversazioni di #BookTok).

Anche chi non potrà godersi l’evento a Torino sarà al centro delle celebrazioni, grazie a un’iniziativa inedita: i TikTok Book Awards, una premiazione in cui la community viene chiamata a eleggere libri, autori, creator e case editrici preferiti, selezionati da una giuria d’eccezione.

TikTok Book Awards: categorie e giuria

Con l’obiettivo di celebrare ciò che ha reso unico l’ecosistema #BookTok in Italia, le categorie oggetto di valutazioni sono sette:

Libro dell’anno (libri pubblicati nel 2022 o 2023 da autori italiani o stranieri)

Spare – Prince Harry

Truth Untold – Jay Clarime Rokia

Una brava ragazza è una ragazza morta – Holly Jackson

Blackwater – Michael McDowell

Romance dell’anno (libri romance pubblicati nel 2022 o 2023 da autori italiani o stranieri)

Un’estate dopo l’altra – Carley Fortune

Una ragazza d’altri tempi – Felicia Kingsley

Dance of bulls 2: Corpi celesti – Ribes Halley

Twisted Games – Ana Huang

Revival dell’anno (libri pubblicati prima del 2022, senza distinzione di genere, da autori italiani o

stranieri)

La canzone di Achille – Madeline Miller

It ends with us – Colleen Hoover

Dammi mille baci – Tillie Cole

Orgoglio e pregiudizio – Jane Austen

Adattamento a film o serie tv dell’anno (libri che sono stati trasposti a film o serie TV debuttanti nel 2022 o 2023)

Leoni di Sicilia – Disney

Tutto chiede salvezza – Netflix

Eppure cadiamo felici – RaiPlay

Uno splendido disastro – Leone Film Group in collaborazione con Prime Video

BookTok creator dell’anno (creator che hanno pubblicato su TikTok, nel corso del 2023, contenuti coinvolgenti, creativi e originali legati al mondo dei libri e dell’editoria)

Megi Bulla (@labibliotecadidaphne)

Martina Levato (@levv97)

Magdalena Rosa (@magsbook)

Victor Diamandis (@vctordiamandis)

Francesca Tamburini (@cescatamburini)

Casa editrice dell’anno (case editrici che hanno pubblicato su TikTok, nel corso del 2023, contenuti

coinvolgenti, creativi e originali legati al mondo dei libri e dell’editoria)

Lezioni di Storia Laterza (@lezionidistorialaterza)

BAO publishing (@baopublishing)

A. Mondadori Editore (@librimondadori)

Rizzoli (@rizzolilibri)

Sellerio Editore (@sellerio_editore)

Autore/Autrice dell’anno (autori che hanno pubblicato su TikTok, nel corso del 2023, contenuti coinvolgenti, creativi e originali legati al mondo dei libri e dell’editoria)

Felicia Kingsley (@felicia_kingsley)

Zero Calcare (@zerocalcarecringe)

Erin Doom (@erindoomofficial)

Enrico Galiano (@enricogaliano)

Rita Nardi (@pensieri_come_parole)

La giuria, che ha il compito di valutare ogni libro in modo da rappresentare tutte le anime del Booktok, è presieduta da Annalena Benini, direttrice del Salone del Libro. Accanto a lei, Massimo Bray (direttore Treccani), Alessio Gianni (Scuola Holden) e Gianluca Gazzoli (conduttore e creator).

TikTok Book Awards: come votare

L’ultima parola, però, spetta alla community, che può votare le proprie preferenze fino al 29 aprile direttamente su TikTok. Partecipare è semplicissimo: basta fare il login al profilo e votare a questo link. È possibile esprimere il voto anche solo per una categoria e si può votare solo una volta per ognuna.

La premiazione dei TikTok Book Awards si terrà l’11 maggio all’Auditorium Giovanni Agnelli, al Centro Congressi Lingotto. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 5.000 dollari, che verrà interamente devoluto a enti di beneficenza attivi nel settore della promozione della cultura e in particolare della lettura, o qualsiasi altro ente benefico in linea con lo spirito legato ai BookTok Awards; l’ente ricevente sarà selezionato dal vincitore stesso.