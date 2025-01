È l’antistress per eccellenza: fa bene al tuo corpo, alla tua mente e ti diverte anche. Parliamo della corsa. Se stai pensando di iniziare a praticare questo sport ecco un incentivo a farlo. Torna la Wings for Life World Run, il più grande evento benefico di corsa al mondo. Quest’anno l’edizione si svolgerà come sempre in contemporanea mondiale, domenica 4 maggio dalle ore 13 in Italia (le 11:00 UTC – Tempo Coordinato Universale) e l’intero ricavato andrà a supporto della ricerca scientifica sulle lesioni al midollo spinale.

Una causa che sta a cuore a Wings for Life, associazione no profit, che dal 2004 finanzia progetti di ricerca e studi clinici che cambiano la vita a milioni di persone che in tutto il mondo vivono su una sedia a rotelle, a causa di lesioni al midollo spinale. Tanti progressi sono già stati fatti, ma la strada da fare è ancora lungo e quindi perché non correrla insieme? E se ti serve un aiuto per prepararti, Anytime Fitness è il partner dell’evento, e non solo lo supporterà, ma promuoverà anche – per gli iscritti delle sue palestre – allenamenti specifici per arrivare al meglio alla corsa di maggio.

Che cos’è Wings for Life World Run?

Si tratta di un evento che si svolge una volta all’anno, in tutto il mondo. Tutti i partecipanti iniziano contemporaneamente e corrono individualmente con l’app Wings for Life World Run o insieme in diverse Flagship Runs. Qui, ciò che conta è esserci e divertirsi: quindi non badare al tuo livello di allenamento, possono partecipare davvero tutti. Un vero traguardo tradizionale, infatti, non c’è. Ma dopo circa 30 minuti dall’inizio della corsa, un Catcher Car – una macchina inseguitrice – virtuale nel caso tu corra in app, reale nelle Flagship Runs inizia a rincorrere e superare i partecipanti. La distanza e non il tempo misura i risultati: il divertimento è assicurato.

Nelle edizioni della Wings for Life World Run che si sono svolte fino ad oggi, 1.559.534 partecipanti registrati, di 195 nazionalità, hanno corso, camminato o si sono spostati su una sedia a rotelle, in tutti e sette i continenti, e insieme hanno raccolto un totale di 51,93 milioni di euro per trovare una cura per le lesioni al midollo spinale.

Come partecipare?

Se quest’anno vuoi essere un corridore della Wings for Life World Run, quello che devi fare è iscriverti sul sito www.wingsforlifeworldrun.com. In più dal 24 al 31 gennaio, registrandoti potrai godere dell’iniziativa “Bring a friend” – realizzata in collaborazione con Philips Headphones, gobal supporter dell’iniziativa. Chiunque si registrerà in questo lasso di tempo riceverà un voucher per un’iscrizione gratuita da condividere con chi vorrà. Perché con un amico ci si diverte di più, no? L’offerta è valida per tutte le App Run a livello globale.

Ecco quello che devi fare per partecipare alla Wings for Life World Run. Scarica l’omonima app, se parteciperai virtualmente, alla data e ora prestabilita unisciti alla corsa globale: potrai decidere se correre da sola o sul tuo percorso preferito. Sarai inseguita da una Virtual Catcher Car e sarai accompagnata e incoraggiata dalle voci di personaggi noti. Altrimenti puoi partecipare a una delle App Run, organizzate in tutta Italia. Quest’anno sono confermate a Milano (City Life) e Ravenna, nei dintorni di Darsena e Parco Teodorico.

Leggi anche Genitori single: doppio congedo a una mamma in Spagna