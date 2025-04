Miriam Leone festeggia i suoi 40 anni. Ex Miss Italia 2008, si è affermata come modella, conduttrice televisiva e attrice. Quest’anno l’abbiamo vista sul palco del Festival di Sanremo e nella serie tv Miss Fallaci. In carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui due Nastri d’argento, un Premio Flaiano, due Ciak d’Oro e una candidatura al David di Donatello per la migliore attrice protagonista.

L’infanzia siciliana e il trionfo a Miss Italia

Nata a Catania il 14 aprile 1985, Miriam Leone è cresciuta ad Acireale dove ha frequentato il liceo classico, quindi si è iscritta all’Università degli Studi di Catania, dove ha intrapreso gli studi in Lettere e Filosofia, senza però terminarli. L’esordio nel mondo dello spettacolo nel 2008 quando partecipa a Miss Italia: inizialmente viene eliminata, successivamente viene ripescata e si aggiudica il noto concorso di bellezza.

Il debutto di Miriam Leone in tv e lo sbarco al cinema

Il passaggio alla televisione è rapido, inizialmente nelle vesti di conduttrice (da Unomattina estate a Mattino in famiglia), poi in quelli di attrice sia sul grande schermo (Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi) sia per la tv (Il ritmo della vita, diretto da Rossella Izzo per Canale 5).

Nel 2011 entra nel cast della fiction Distretto di Polizia in onda su Canale 5. Nel novembre è al fianco di Ale e Franz come spalla comica in A&F – Ale e Franz Show in onda su Italia 1. Partecipa poi al film I soliti idioti – Il film e, nel 2012, conduce su Rai Movie il programma Drugstore, dedicato a cinema e cultura digitale. Nello stesso anno e al fianco di Terence Hill nella seconda stagione della fiction di Rai 1 Un passo dal cielo.

Miriam Leone partecipa inoltre al film Fratelli unici di Alessio Maria Federici, dove è protagonista al fianco di Raoul Bova, Luca Argentero e Carolina Crescentini. Poi è in La scuola più bella del mondo di Luca Miniero, lavorando a fianco a Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena.

Fra le altre fiction interpretate da Miriam, Non uccidere per la regia di Gagliardi dove interpreta l’ispettrice di polizia Valeria Ferro.

Cinema, da Pif a Marco Bellocchio

Tra il 2015 e il 2016 la Leone è sul set di tre pellicole cinematografiche: In guerra per amore di Pif, Fai bei sogni di Marco Bellocchio (tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Gramellini) e Un paese quasi perfetto di Massimo Gaudioso.

Nel 2016 è nel cast de Le Iene, assieme a Geppi Cucciari e Fabio Volo.

In seguito è co-protagonista del film TV di Rai 1 In arte Nino, sulla vita di Nino Manfredi, accanto ad Elio Germano. È anche tra gli interpreti della produzione kolossal internazionale I Medici, serie televisiva incentrata sulla celebre famiglia fiorentina.

Nel 2018 è protagonista della commedia dei registi esordienti Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, Metti la nonna in freezer, dove recita accanto a Fabio De Luigi, Lucia Ocone e Barbara Bouchet, quindi del thriller Il testimone invisibile, diretto da Stefano Mordini, in cui recita accanto a Riccardo Scamarcio e Fabrizio Bentivoglio.

La trilogia di Diabolik

Nel 2021 interpreta Eva Kant nel film Diabolik diretto dai Manetti Bros., in cui è affiancata da Luca Marinelli e Valerio Mastandrea e, sempre per il cinema, è in Marilyn ha gli occhi neri per la regia di Simone Godano, accanto a Stefano Accorsi.

Nel marzo 2022, è accanto a Pierfrancesco Favino, in Corro da te per la regia di Riccardo Milani. Quindi riprende i panni di Eva Kant in Diabolik – Ginko all’attacco!, affiancata questa volta da Giacomo Gianniotti (che sostituisce Marinelli nel ruolo di Diabolik) ed è al cinema anche con War – La guerra desiderata di Gianni Zanasi, con Edoardo Leo.

Nell’ottobre 2023 la Leone arriva su Disney Plus interpretando il ruolo di Giulia Portalupi nella serie originale italiana di Paolo Genovese I Leoni di Sicilia, ispirata all’omonimo bestseller di Stefania Auci. A novembre è al cinema rivestendo i panni di Eva Kant, protagonista insieme a Giacomo Gianniotti, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci del terzo capitolo della trilogia cinematografica dei Manetti Bros, Diabolik- chi sei?.

Sanremo e la fiction su Oriana Fallaci

Quest’anno Miriam è stata co-conduttrice della terza serata del 75º Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, insieme a Katia Follesa e Elettra Lamborghini. Dal 18 febbraio su Rai 1 è stata protagonista della serie Miss Fallaci (diretta da Luca Ribuoli, Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella) dedicato alla famosa giornalista e scrittrice. Miriam, in un post su Instagram, ha detto: «Ringrazio questo progetto per avermi messo così tanto alla prova e per avermi permesso di crescere come artista e come persona. Oriana Fallaci è ancora capace di dividere, di creare dibattito, di scaldare gli animi, e sono fiera di averla interpretata e di aver vissuto sulla mia pelle parte della sua storia».

La spontaneità di Miriam Leone ha conquistato i social

Miriam Leone è molto seguito sui social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana, spesso senza trucco e sempre con un approccio genuino, condividendo le sue molte passioni, dallo yoga al pilates alla sana alimentazione.

La vita privata di Miriam Leone

Miriam è sposata dal 18 settembre 2021 con Paolo Carullo, musicista e manager. La coppia ha dato il benvenuto al loro primo figlio, Orlando, il 29 dicembre 2023. La cerimonia religiosa, tenutasi a Scicli, è stata un evento privato.