Carlo e Camilla (e tanti ospiti) alla cena di Macron

R e Carlo e la moglie Camilla sono in visita a Parigi per ribadire la solida unione tra i due Paesi. Al loro arrivo non potevano mancare il presidente Macron, accompagnato da Brigitte. In programma una cena esclusiva alla reggia di Versailles, ma non tutto è andato secondo protocollo

Una folla ha dato il benvenuto ai reali britannici, volati a Parigi per la visita di Stato di tre giorni che dovrebbe rilanciare il rapporto tra i due Paesi. Classico gessato per re Carlo e look rosa per l’ex duchessa di Cornovaglia, con un tocco pastello che richiama il guardaroba della suocera. Il viaggio in Francia era previsto per lo scorso marzo, ma per ragioni di sicurezza – per i tafferugli e gli scioperi contro la riforma delle pensioni – si decise di rimandarlo. Ora la visita è finalmente iniziata e l’agenda dei reali è fitta di impegni, con ben 21 appuntamenti e uscite pubbliche in soli tre giorni, tra Parigi e Bordeaux. Ad accogliere Carlo e Camilla, naturalmente, il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte. Insieme hanno trascorso un’incantevole cena di gala a Versailles, alla presenza di 150 selezionati ospiti. Ma c’è un dettaglio che proprio non poteva passare inosservato…

Carlo e Camilla in Francia: l’incontro con Macron e quel bacio poco reale

Accolti da un Your Majesty, welcome pubblicato da Macron su X, re Carlo e la moglie Camilla sono atterrati a Parigi intorno alle 14 di mercoledì 20 settembre. Il vento, che si sa essere nemico di noi donne, ha dato il benvenuto alla coppia reale, causando qualche intoppo alla regina consorte. Con quelle forti folate di vento, per Camilla non è stato affatto semplice tenere a bada la gonna ed evitare che il cappello svolazzasse all’improvviso da una parte all’altra. Dopo il volo a bordo di un Airbus A321 decorato con i colori della Union Jack, i reali hanno continuato il viaggio a bordo di una Bentley che li ha condotti fino all’Arco di Trionfo. Lì hanno deposto una corona di fiori, omaggio alla tomba del Milite ignoto, e sono stati ricevuti dal presidente Macron e dalla moglie Brigitte.

Ed è proprio attorno alla first lady francese che si è concentrata l’attenzione di mezzo mondo. Gli esperti di galateo non possono proprio perdonarla. Ebbene sì, perché la signora Macron ha accolto Camilla con un bacio ritenuto poco rispettoso del protocollo reale. Insomma, quel bacio e il mancato inchino della première dame fanno discutere. Le immagini sono già diventate virali. Le due però sono subito apparse molto in sintonia e c’è da chiedersi allora se Camilla non abbia avuto un occhio di riguardo proprio per la signora Brigitte…

La cena a Versailles

A essere apparso particolarmente di buon umore, quasi a voler mettere a tacere le voci sul suo conto, è re Carlo, che dopo la parata sugli Champs Elysées si è concesso una cena lussuosissima alla reggia di Versailles.

Per omaggiare la visita dei due reali, con l’obiettivo di rinsaldare l’amicizia franco-britannica dopo le tensioni legate alla Brexit, il capo dell’Eliseo ha fatto preparare un banchetto mozzafiato. La tavola è stata posizionata al centro della grandiosa Galleria degli Specchi, un capolavoro del barocco francese realizzato su volontà del re Luigi XIV. Impeccabile il menù, con tanto di astice blu (colto poche ore prima) e pollo di Bresse con un gratin di funghi porcini. Grande assente, invece, il fois gras di cui la regina Elisabetta era grande fan. Super selezionati anche gli invitati, tra i quali Mick Jagger e Hugh Grant. Ad accogliere re e regina a Versailles un tappeto rosso d’ordinanza e non poteva mancare neppure la foto di rito. Da notare anche il lungo abito blu indossato dalle due consorti.

IPA 1 di 16

– L’arrivo di Carlo e Camilla a Parigi accolti da Macron e consorte IPA 2 di 16

– L’arrivo di Carlo e Camilla a Parigi accolti da Macron e consorte IPA 3 di 16

– La reggia di Versailles pronta ad accogliere re Carlo e la moglie Camilla IPA 4 di 16

– Macron e Carlo IPA 5 di 16

– Re Carlo e Camilla in visita a Parigi da Macron IPA 6 di 16

– L’arrivo dei reali alla reggia di Versailles IPA 7 di 16

– Alcuni ospiti della cena di gala a Versailles IPA 8 di 16

– Camilla alla cena di gala a Versailles IPA 9 di 16

– Mick Jagger ospite della cena di gala con Macron, re Carlo e rispettive consorti IPA 10 di 16

– Macron e Carlo IPA 11 di 16

– Il discorso di Carlo III durante la cena di gala IPA 12 di 16

– Il discorso di Macron durante la cena di gala IPA 13 di 16

– Alcuni ospiti della cena di gala a Versailles IPA 14 di 16

– La cena di gala a Versailles IPA 15 di 16

– Il brindisi di Brigitte Macron e re Carlo IPA 16 di 16

– Il brindisi di Macron e re Carlo

Sensualissima l’attrice Charlotte Gainsbourg in Saint Laurent