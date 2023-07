Re Carlo e il figlio William più uniti che mai: merito di Harry?

L e incomprensioni del passato solo solo un lontano ricordo? Tra re Carlo e il principe William i rapporti pare non siano mai stati così solidi: cos'è successo tra loro?

La corona britannica ha vacillato dopo l’addio di Harry e le numerose accuse che da oltreoceano i duchi di Sussex hanno indirizzato proprio alla Royal Family. Tra i sudditi c’è chi spera in una rappacificazione e non sono mancati i segnali. L’arrivo del principe Harry all’incoronazione del padre è un primo gesto di distensione? O magari il nuovo re cerca di riconquistare l’affetto del suo secondogenito con auguri e regali per i suoi nipotini? Le indiscrezioni si susseguono, i tabloid continuano a vociferare, ma di certo non si conosce proprio nulla. Se non che, secondo alcuni esperti reali, il rapporto tra re Carlo e il figlio primogenito William, ora principe del Galles, non è mai stato così solido. Forse il merito è proprio di Harry?

Re Carlo III e il principe William più uniti che mai? Le indiscrezioni

Passioni e responsabilità comuni, ma non solo: se in passato pare abbiano attraversato qualche momento “no”, ora re Carlo e il figlio William sarebbero più uniti che mai. Il merito sarebbe in particolare del principe Harry e degli scandali sollevati all’indomani della Megxit.

Ne è convinto Christopher Andersen, autore del libro “The King: The Life of King Charles III” ed esperto di questioni reali. A “US Weekly”, infatti, ha dichiarato che il sovrano e il principe William siano uniti nell’affrontare la crisi che ha colpito la loro famiglia. «Sono stati insultati dai membri della loro stessa famiglia. Per loro è stato un calvario e ne sono usciti con un legame più forte», ha sottolineato.

Vinti e vincitori: la “guerra” con Harry e Meghan

Non solo: Andersen ricorda che Harry e Meghan – a differenza di William e Kate – hanno subito avuto problemi con la stampa e poi in famiglia, raccontando un’infinità di fatti privati, sollevando le polemiche e alimentando gli scandali. Hanno iniziato con l’intervista a Oprah Winfrey, poi la docu-serie in onda su Netflix, fino a “Spare”, il chiacchieratissimo libro di Harry, che pare abbia avuto un effetto controproducente. Ebbene sì, perché nonostante il successo dell’autobiografia da quel momento i Sussex sono stati travolti dalle critiche e il loro indice di gradimento è ai minimi storici. Lo ha precisato lo stesso esperto reale: «Non stanno ricevendo il tipo di supporto che avevano quando sono arrivati», sebbene a sua detta tra il principe e l’ex attrice non ci sia alcuna crisi. Smentite quindi le voci in merito a un divorzio imminente?

E se da un lato Harry e Meghan sono sommersi da giudizi negativi, dall’altro re Carlo e il principe William sarebbero usciti “vincitori” da questo show mediatico che va avanti da mesi. Sono stati bersagliati da innumerevoli accuse, senza mai difendersi né replicare. In pubblico non hanno mai mostrato espliciti segnali di malessere. Anzi, padre e figlio sarebbero più uniti di prima. Davvero le incomprensioni del passato sono solo un lontano ricordo? Forse è proprio così, perché William è cresciuto e ha imparato ad andare avanti. Harry, invece, appare troppo ancorato al passato.