«Apriamo la nostra nuova stagione con una star internazionale… Damiano David a Che Tempo Che Fa». Fabio Fazio annuncia sui social la presenza del frontman dei Maneskin come ospite del suo programma che riprenderà domenica 6 ottobre sul Nove.

Damiano David apre la stagione di Che Tempo Che Fa

Damiano David sarà il primo ospite della nuova stagione di Che Tempo Che Fa. La clip ufficiale del programma parla di Damiano e del suo esordio da solista in termini entusiastici: «Il nuovo capitolo di una carriera straordinaria, in esclusiva mondiale, il debutto solista di una star internazionale». E proprio durante la trasmissione di Fabio Fazio, domenica 6 ottobre a partire dalle 19.30 sul Nove, il cantautore presenterà in anteprima tv il suo primo brano da solista, Silverlines, frutto della collaborazione con il produttore inglese Labrinth. Uscito in tutto il mondo venerdì scorso, 27 settembre, il pezzo è il primo tassello del suo nuovo progetto solista, nato dalla necessità di esprimere una parte più personale e intima di sé.

Silverlines, l’inizio di un nuovo capitolo

Nessuna rottura con i Maneskin, ma in questo progetto parallelo emerge un altro lato di Damiano, più personale e più umano. «Non provo più dolore – canta David nella prima strofa -. La quiete dopo la tempesta e la pace mi appartengono». «Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce – aveva scritto nei giorni scorsi annunciando il singolo in uscita – solo per finire dove tutto è iniziato».

«Silverlines è una canzone molto speciale per me – ha commentato David -. È stata una delle prime che ho registrato quando ho iniziato a lavorare a questo nuovo progetto. È una lettera di speranza verso il futuro, e ora, riguardando indietro, mi ritrovo esattamente nello stesso stato d’animo che la canzone descrive. Mi è venuto naturale sceglierla come inizio di questo nuovo capitolo, e spero veramente che le persone abbiano voglia di intraprendere questo viaggio con me».

Che Tempo che Fa, numeri da record

Il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck torna dopo una stagione record con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share. Che Tempo Che Fa ha inoltre conquistato il podio dei programmi più social della tv italiana, confermandosi il più social della domenica sera con 55 milioni interazioni e con quasi 2 milioni di follower sui profili in un solo anno.

Da Fazio la novità Edoardo Prati

Una delle novità più attese è l’arrivo tra gli ospiti fissi di Edoardo Prati, giovane divulgatore letterario di successo sui social, che si unirà a Michele Serra, Roberto Burioni, Massimo Giannini, Antonio Di Bella, Annalisa Cuzzocrea e Nello Scavo.

Prati, ventenne romano appassionato di studi classici, porterà anche da Fazio il suo modo innovativo e dinamico di condividere la sua passione rendendo accessibili a tutti temi e pensieri complessi e aprendo al suo pubblico le porte non solo dei classici della letteratura ma anche di filosofia, storia, arte e musica. Dall’antica Grecia a Roma, fino ai grandi pensatori moderni, Edoardo Prati offrirà spunti di riflessione collegando epoche diverse, svelando attualità del pensiero antico.