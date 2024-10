Damiano David, ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa su Nove, ha presentato il suo primo singolo da solista, ha parlato del futuro dei Måneskin (“Siamo amici come prima, magari si tornerà a fare qualcosa insieme”) e dei suoi progetti personali, inclusi quelli con la sua fidanzata Dove Cameron.

La prima volta da solista per Damiano David

Damiano si è esibito dal vivo con il brano Silverlines, un pezzo che segna l’avvio della sua avventura da solista. Il frontman dei Måneskin, per la prima volta “in solitaria”, ha sfoggiato un look inedito: abito bordeaux, camicia bianca, baffi e capelli anni Trenta.

La canzone, ha spiegato Damiano, «indica “il lato positivo”, dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto. Diciamo che ho capito che per me l’amore è un punto di partenza e non un punto di arrivo, quindi ho voluto riprovare a ricostruire tutto partendo da quello. Sono estremamente felice”

«Per me – ha affermato il cantante ospite da Fazio – Silverlines parla del ritornare in un luogo positivo dopo tante difficoltà ed è stato uno dei primi pezzi che ho scritto, alla fine si è rivelato quasi una premonizione perché poi in realtà è dove mi trovo oggi. Sono stati tre anni difficili, tantissime bellissime cose ma serve fare tanti sacrifici…». Damiano è stato sibillino suo primo disco da solista, spiegando di non aver ancora deciso il titolo e di non sapere quando uscirà.

Carriera senza Måneskin? «È solo un Erasmus»

Durante l’intervista, ha raccontato a Fazio le ragioni della pausa temporanea dai Måneskin e come vanno i rapporti con il resto della band. Sulla carriera solista e sul futuro con i compagni di avventura, ha rassicurato i fan: «Con la band va tutto bene, siamo amici come prima. È come un Erasmus».

Damiano David e l'”abitudine” al successo

Alla domanda di Fabio Fazio su come ci si abitua al successo, il cantante ha risposto: «No, ci si abitua a farlo, proprio fisicamente perché è parte del lavoro, ma non ti abitui mai all’idea che ci sono tot mila persone che sono lì per te. Secondo me è un modo sano di viverla non farci mai l’abitudine».

L’incontro fra Damiano e Mick Jagger

Parlando di momenti speciali di questi anni di mega-show e incontri con le icone del rock, Damiano ha ricordato lo scambio con Mick Jagger: «È fighissimo, molto più sveglio di me! È gentilissimo, sapeva tutto di noi e ci ha ringraziato sul palco. È stata una bellissima esperienza».

«Bon Jovi mi ha fatto i complimenti»

Infine, ha condiviso un aneddoto sull’incontro con Bruce Springsteen, Bon Jovi e Paul McCartney: «Era la serata più spaventosa della mia vita: dovevo cantare ed era la prima volta che cantavo da solo, avrei dovuto fare una cover di Bon Jovi. Quando sono salito sul palco mi sono ritrovato Bon Jovi, Springsteen e Paul McCartney davanti al palco, luce singola su di loro e io ho pensato ‘mamma mia, son proprio sicuro di volerlo fare?’, poi l’ho fatto ed è andata bene. Bon Jovi mi aveva fatto i complimenti sul posto, mi ha fatto molto piacere».

«Io e Dove Cameron stiamo pensando di andare a vivere insieme»

Damiano ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita personale. La tua fidanzata Dove Cameron non è qua? – ha chiesto Fazio al cantante – Dove vivete? «Non viviamo – ha risposto l’artista – lei a Los Angeles io a Roma ma stiamo pensando di andare a vivere insieme».

«Mamma ce l’ho fatta, sono qua seduto con Fabio Fazio»

Il rocker che da Torna a casa non ha più smasso di stregare ammiratori di mezzo mondo ha riservato un pensiero alla sua più grande fan, la mamma. «Mamma ce l’ho fatta sono qua seduto con Fabio Fazio – ha esclamato Damiano dallo studio – sono finalmente seduto. Per mia mamma questo è il traguardo».