Uscito il trailer dei Ferragnez. Lui dice: “A Sanremo non ero lucido”

I n arrivo il 14 settembre una puntata speciale della serie dedicata al Festival e alla crisi della coppia più social d'Italia che ne è seguita

Il tormentone “Ferragnez a Sanremo” finalmente è svelato. Dopo tanta attesa, è stata annunciata la puntata della serie dedicata al Festival e a tutti i drammi che hanno coinvolto Chiara Ferragni e Fedez in quei giorni.

“The Ferragnez 2” a Sanremo

Il prossimo 14 settembre, a distanza di quasi sette mesi, verrà lanciata in streaming su Amazon Prime la puntata speciale di “The Ferragnez 2”. “La verità che tutti stavano aspettando e che nessuno ha ancora raccontato”, si legge nel trailer condiviso dall’imprenditrice digitale.

La verità sulla crisi dei Ferragnez

Nel racconto del dietro le quinte del Festival, si vedono i preparativi e l’arrivo a Sanremo, l’ansia di Chiara che dopo tanti mesi di preparativi è pronta per la sua prima importante esperienza da co-conduttrice. E la frase che sembra profetica di Fedez: “L’unico che può fare un disastro in questo Sanremo sono io”.

Il bacio con Rosa Chemical

Ed ecco le immagini della serata finale della kermesse e del fatidico bacio sul palco tra Rosa Chemical e il rapper, sotto lo sguardo allibito della moglie. “Non ero completamente lucido”, svela Fedez nel promo della puntata. Un episodio che scatenò la lite della coppia durante la pubblicità, rimbalzata poi ovunque. E una presunta crisi tra i due di cui si parlò a lungo, complice anche la scomparsa di lui dai social. Oggi lei conferma la sofferenza di quei giorni mostrando le sue lacrime e questo sfogo nel video: “Mi ha fatto ancora più male di quello che potevo immaginarmi. Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer“.

Una storia a lieto fine

“Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare“, scrive Chiara sui social. Per fortuna una storia che si è conclusa con il lieto fine. La crisi è rientrata, i due hanno passato vacanze serene insieme ai loro bambini Leone e Vittoria. E ora sono pronti a raccontare a tutti come sono andate davvero le cose.