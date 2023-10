Giorgia Meloni lascia il compagno via social: le sue parole

D opo le polemiche per i fuorionda divulgati da Striscia la notizia, dove il suo compagno fa il provolone con alcune colleghe, il presidente del Consiglio annuncia su Instagram la fine della loro relazione

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”. Lo ha annunciato su Instagram il premier Giorgia Meloni dopo i fuorionda imbarazzanti riguardanti il suo compagno trasmessi da Striscia la notizia. È la prima volta in Italia che un presidente del Consiglio annuncia la sua separazione sui social network. In Canada lo aveva già fatto Justin Trudeau, comunicando il divorzio dalla moglie Sophie Grégoire Trudeau dopo 18 anni di matrimonio.

Giorgia Meloni ha pubblicato una foto di lei con sua figlia Ginevra. Quindi ha scritto: “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

“Difenderò quello che siamo stati”, ha aggiunto, “difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. Quindi un post scriptum: “Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.

I fuorionda imbarazzanti di Andrea Giambruno

L’annuncio di Giorgia Meloni fa seguito ai fuorionda divulgati da Striscia la notizia, immagini e audio rubati dove il suo compagno, il giornalista Andrea Giambruno, si lamenta con chi gli contesta la sua acconciatura e dice parolacce agli autori del suo programma Diario del Giorno. Inoltre, dice alla collega Viviana Guglielmi: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”.

Gli audio che hanno scatenato le polemiche

In altri audio il conduttore dice a una collega: “Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te? Dove ti ho già vista? Ero ubriaco?”. Poi aggiunge: “Lo sai che io e … abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, adesso lo sai anche tu, però stiamo cercando una terza partecipante perché noi facciamo le threesome“. Invitato a fare attenzione perché Striscia la notizia registra tutte le sue gaffe, il giornalista ironizza: “Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle entrate”.

Andrea Giambruno: “Ormai sono terrorizzato”

I fuorionda divulgati dal tg satirico hanno sollevato un polverone di polemiche. Andrea Giambruno ha replicato dicendo: “Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione“. Finora, invece, Giorgia Meloni non si era espressa su quello che stava succedendo, e non si era mai parlato di una possibile crisi tra lei e il suo compagno. Difficile dire se le immagini e gli audio di Striscia siano state fatali per la loro relazione.

“Chi dice che io e Giorgia Meloni non siamo sposati?”

Proprio pochi giorni fa, in una intervista rilasciata al magazine Chi, Andrea Giambruno non aveva fatto alcun cenno a una crisi con la compagna. “Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà. Oppure ci siamo già sposati e non l’abbiamo detto a nessuno. Questo anello un po’ vistoso che porto all’anulare? Mi piace così. Ho il cuore gitano io”, le sue parole.

Tuttavia, il fatto che Giorgia Meloni riferisca sui social che le loro strade si erano separate da tempo, lascia intendere che la fine della relazione fosse maturata già nelle scorse settimane.

Quando Giorgia Meloni difendeva il compagno

Sembra passata un’eternità da quando, la scorsa estate, Giorgia Meloni difendeva pubblicamente Giambruno. Lo aveva fatto quando lui era finito al centro di polemiche per alcune affermazioni fatte in diretta tv sulle violenze sessuali a Palermo e Caivano.

“Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo. Ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi“, aveva detto il giornalista.

Alla domanda su che cosa ne pensasse, la presidente del Consiglio aveva risposto: “Penso che Andrea Giambruno abbia detto in modo frettoloso e assertivo una cosa diversa da quella che è stata interpretata dai più. In quelle parole leggo una cosa simile che mi diceva mia mamma quando uscivo da ragazza: occhi aperti e testa sulle spalle. Purtroppo gli stupratori esistono, non bisogna abbassare la guardia”. Poi aveva chiesto di evitare di farle queste domande perché “un giornalista non dice in tv quello che pensa la moglie”. Adesso l’annuncio della separazione.