L’anno scorso, mentre era sul set a Barcellona, Hunter Scahfer ha perso il passaporto. L’attrice americana transgender, confermata nel cast di Euphoria anche per la terza stagione, ha seguito tutte le procedure per averne uno d’emergenza e negli scorsi giorni ha ottenuto quello definitivo. Niente di strano, se non fosse per la brutta sorpresa che la attendeva e che ha raccontato su TikTok. Sul nuovo documento non era più indicata come femmina, bensì come maschio. «Oggi ho fatto i conti con una dura realtà e ho pensato che fosse importante condividere con chiunque stia ascoltando», ha detto ai follower. Quanto successo è effetto del decreto emanato da Donald Trump, secondo il quale i documenti devono riportare il genere registrato alla nascita dell’individuo.

Il racconto di Hunter Schafer

«Non sto pubblicando questo video per seminare il panico, o per creare drammi, o per ricevere consolazione: non ne ho bisogno. Ma penso che valga la pena pubblicarlo per notare quello che sta accadendo» ha detto Hunter Schafer. Nata nel novembre 1998 nel New Jersey, l’attrice ha iniziato il percorso di transizione al primo anno di scuole superiori. «Per essere precisi, i miei marcatori di genere sono stati cambiati per la prima volta nella mia adolescenza, quando ho preso la patente. Da quel momento in avanti, i miei passaporti successivi sono stati tutti femminili» ha raccontato nel suo sfogo social, dopo che sul passaporto è stata indicata nuovamente come maschio. «Sono scioccata, non credevo che sarebbe successo davvero», ha aggiunto.

La preoccupazione per quello che sta accadendo negli Usa

«Credo che sia un risultato diretto dell’amministrazione sotto cui opera attualmente il nostro Paese» ha detto Hunter Schafer. «Sono un po’ spaventata dal modo in cui questa roba viene lentamente implementata», ha aggiunto. «Non cambia davvero nulla di me o della mia transessualità, tuttavia rende la vita un po’ più difficile. Sono abbastanza sicura che dovrò dichiarare la mia identità agli agenti della polizia di frontiera molto più spesso di quanto vorrei o sia realmente necessario» ha spiegato. L’attrice è allarmata per quanto sta succedendo negli Usa e la situazione non è da sottovalutare. «Le cose iniziano ad accadere, proprio come abbiamo visto nella storica ascesa del fascismo e in tutto ciò che questa nuova amministrazione in un certo senso rappresenta. Si parla molto, e poi le cose iniziano ad accadere, e iniziamo a normalizzare le circostanze in cui ci troviamo. E sento che è importante condividere che non sono solo chiacchiere, che questo è reale e sta accadendo e nessuno, indipendentemente dalle circostanze – non importa quanto sia ricco, bianco, carino o altro – è escluso. Tutto questo è reale», ha spiegato.

Chi è Hunter Schafer

Hunter Schafer è un’attrice, modella e attivista americana considerata tra le più rivoluzionarie del mondo della moda. Ha sfilato e posato per i brand più prestigiosi, da Dior a Gucci e Prada solo per citarne alcuni. In tv è tra i protagonisti della serie Euphoria, ma al cinema ha fatto parte del cast di Hunger Games e Kind of Kindness di Yorgos Lanthimos. Nel 2017 Teen Vogue l’ha inserita nella sua lista “21 Under 21”. Mentre nel 2021 la rivista Time l’ha inclusa nella lista Next di “100 leader emergenti che stanno plasmando il futuro”.

